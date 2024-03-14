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Рынки отступили от максимумов

Рынки отступили от максимумов - 14.03.2024, ПРАЙМ

Рынки отступили от максимумов

Российский фондовый рынок немного ослаб. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,36%, до 3320,68 п., индекс РТС - на 0,19%, до 1142,39 п. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T08:49+0300

2024-03-14T08:49+0300

2024-03-14T08:49+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок немного ослаб. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,36%, до 3320,68 п., индекс РТС - на 0,19%, до 1142,39 п.В составе индекса Мосбиржи опережающую динамику показали акции АФК Системы и Яндекса после сообщений о том, что ЕС снял санкции с вице-президента АФК Системы Сергея Мндоянца и экс-главы Яндекса Аркадия Воложа.В числе аутсайдеров торгов оказались акции ЛУКОЙЛа. На Нижегородском НПЗ компании из-за атаки беспилотника пришлось остановить установку первичной переработки, снизив мощности завода вдвое. Это может привести к сокращению примерно на 2,5% предложения бензина и дизтоплива на рынке.Рубль ослаб к бивалютной корзине после того, как Банк России понизил оценку положительного сальдо торгового баланса России в январе 2024 года до $7,8 млрд с $9,7 млрд, опубликованных ранее в составе оценочных данных платежного баланса.Котировки Brent остаются выше $83 за баррель на фоне позитивных данных из США. Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах, по данным Управления энергетической информацией США (EIA), сократились на 1,536 млн баррелей за неделю вопреки прогнозу, предполагавшему рост на 0,900 млн баррелей.Сбербанк рассчитывает нарастить доходы от внедрения искусственного интеллекта в 2024 году до 450 млрд руб. по сравнению с 350 млрд руб. в 2023 году. В компании сообщили, что уже сейчас все кредитные решения банка по физлицам принимаются с использованием технологий ИИ. Ожидается, что до конца года порядка 70% решений по кредитам юрлицам также будут приниматься с помощью ИИ.Х5 Group планирует построить полностью роботизированный распределительный центр, а также рассматривает возможность замещения линейных и офисных сотрудников современными технологическими решениями. Инвестиции в инновации позволят в долгосрочной перспективе оптимизировать логистику, сократить затраты и повысить эффективность бизнеса.Акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций на Московской бирже. Совет директоров банка одобрил увеличение уставного капитала на 3,6 млрд руб. до 18,6 млрд руб. путем дополнительной эмиссии (cash-in) 7,2 млн акций номинальной стоимостью 500 руб. каждая.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, санкции против рф, курсы валют