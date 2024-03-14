https://1prime.ru/20240314/846289308.html

В Латвии заявили о создании железного занавеса между Россией и Прибалтикой

В Латвии заявили о создании железного занавеса между Россией и Прибалтикой - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Латвии заявили о создании железного занавеса между Россией и Прибалтикой

Между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес", заявила в ходе мероприятия в Вашингтоне премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Трансляция ее... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T09:15+0300

2024-03-14T09:15+0300

2024-03-14T09:15+0300

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Между Россией и Прибалтикой будет создан "железный занавес", заявила в ходе мероприятия в Вашингтоне премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Трансляция ее выступления велась на сайте "Атлантического совета"*."Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — сказала она.При этом она признала, что Рига испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить себе независимость от поставок нефти и газа из России.Ранее МИД РФ в ответ на враждебную политику прибалтийских стран в отношении Москвы запретил въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министр, депутаты, общественные деятели и журналисты. В МИД РФ пояснили, что "враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям".*признан нежелательной организацией на территории России

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