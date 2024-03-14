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В Москве наступила метеорологическая весна
В Москве наступила метеорологическая весна - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Москве наступила метеорологическая весна
В четверг, на неделю раньше, чем положено, в столичном регионе наступает метеорологическая весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:00+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В четверг, на неделю раньше, чем положено, в столичном регионе наступает метеорологическая весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вчера среднесуточная температура в Москве оставалась в статусе метеозимы, и составила минус 0,6. Столбик минимального термометра в столице за минувшую ночь опустился до минус 4,2, днем воздух прогреется до плюс 6, а значит, средняя температура за сутки превысит нуль", — рассказал он. По его словам, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14 марта в Москве "начинается метеовесна – устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок". Тишковец также отметил, что весна пришла на неделю раньше положенного по климату.
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москва, погода
В Москве наступила метеорологическая весна
Синоптик: метеорологическая весна наступает в Москве сегодня
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В четверг, на неделю раньше, чем положено, в столичном регионе наступает метеорологическая весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вчера среднесуточная температура в Москве оставалась в статусе метеозимы, и составила минус 0,6. Столбик минимального термометра в столице за минувшую ночь опустился до минус 4,2, днем воздух прогреется до плюс 6, а значит, средняя температура за сутки превысит нуль", — рассказал он.
По его словам, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14 марта в Москве "начинается метеовесна – устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок".
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Тишковец также отметил, что весна пришла на неделю раньше положенного по климату.