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Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике
Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике - 14.03.2024, ПРАЙМ
Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике
США стремятся освоить арктический регион с целью получения возможности размещать на его терриории в том числе тактическое ядерное оружие, которое может угрожать | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:18+0300
2024-03-14T10:18+0300
политика
сша
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США стремятся освоить арктический регион с целью получения возможности размещать на его терриории в том числе тактическое ядерное оружие, которое может угрожать интересам России, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Ранее издание Business Insider сообщало, что Вашингтон предпринимает попытки восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы получить способность противостоять в регионе Москве и Пекину. По данным BI, США начали вкладывать ресурсы в создание сил, которые могут вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которое могло бы сдерживать конфликты. "Американцы к этому уже идут. Они добились вступления Финляндии, Швеции в НАТО. А это открывает возможности для размещения там (в арктическом регионе) тактического ядерного оружия, которое будет угрожать интересам России в Арктике", — заявил Бартош в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что необходимые виды вооружений США могут разместить на подводных лодках и кораблях, способных плавать в арктических условиях. "Именно поэтому Россия заблаговременно приняла целый комплекс мер по укреплению своего военного присутствия в Арктике, чтобы не допустить такого положения дел", — пояснил эксперт. Бартош назвал несколько причин интереса Вашингтона к арктическому региону. По его мнению, это огромные залежи нефти и газа, других полезных ископаемых на дне арктических морей. Также США стремятся сохранить возможность контроля над Северным морским путем, так как это кратчайший путь из Азии в Европу. Кроме того, Вашингтон добивается свободы мореплавания в северных морях для того, чтобы иметь возможность размещать там корабли-носители крылатых ракет, что позволит им простреливать территорию России", пояснил эксперт. Ранее телеканал телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.
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сша, арктика
Политика, США, АРКТИКА
10:18 14.03.2024
 
Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике

Бартош: Арктика нужна США для размещения там ядерного оружия, способного угрожать России

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Вера Костамо
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США стремятся освоить арктический регион с целью получения возможности размещать на его терриории в том числе тактическое ядерное оружие, которое может угрожать интересам России, заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее издание Business Insider сообщало, что Вашингтон предпринимает попытки восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы получить способность противостоять в регионе Москве и Пекину. По данным BI, США начали вкладывать ресурсы в создание сил, которые могут вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которое могло бы сдерживать конфликты.
"Американцы к этому уже идут. Они добились вступления Финляндии, Швеции в НАТО. А это открывает возможности для размещения там (в арктическом регионе) тактического ядерного оружия, которое будет угрожать интересам России в Арктике", — заявил Бартош в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что необходимые виды вооружений США могут разместить на подводных лодках и кораблях, способных плавать в арктических условиях. "Именно поэтому Россия заблаговременно приняла целый комплекс мер по укреплению своего военного присутствия в Арктике, чтобы не допустить такого положения дел", — пояснил эксперт.
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Бартош назвал несколько причин интереса Вашингтона к арктическому региону. По его мнению, это огромные залежи нефти и газа, других полезных ископаемых на дне арктических морей. Также США стремятся сохранить возможность контроля над Северным морским путем, так как это кратчайший путь из Азии в Европу. Кроме того, Вашингтон добивается свободы мореплавания в северных морях для того, чтобы иметь возможность размещать там корабли-носители крылатых ракет, что позволит им простреливать территорию России", пояснил эксперт.
Ранее телеканал телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.
 
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