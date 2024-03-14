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В России сократились запасы китайских автомобилей, пишут СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В России сократились запасы китайских автомобилей, пишут СМИ
В России сократились запасы китайских автомобилей, пишут СМИ - 14.03.2024, ПРАЙМ
В России сократились запасы китайских автомобилей, пишут СМИ
В России уменьшился объем запасов автомобилей от китайских производителей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Газпромбанк Лизинг" по итогам февраля... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T10:45+0300
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В России уменьшился объем запасов автомобилей от китайских производителей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Газпромбанк Лизинг" по итогам февраля текущего года.Отмечается, что к марту 2024 года запасы китайских машин составили почти 100 тысяч единиц. Ссылаясь на дилеров, издание сообщает, что вместе с самими авто могут исчезнуть и скидки на них, причем ряд дистрибуторов уже отказывается от программ поддержки."Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в март — уже с полуторамесячным. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок держать долго большие дисконты попросту нет", — сообщил "Ъ" замгендиректора по продажам новых автомобилей компании "Авилон" Ренат Тюктеев.Издание отмечает, что такого объема запасов, исходя из темпов продаж прошлого года, хватит на два или три месяца реализации.
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продажи автомобилей, россия
продажи автомобилей, РОССИЯ
10:45 14.03.2024 (обновлено: 10:46 14.03.2024)
 
В России сократились запасы китайских автомобилей, пишут СМИ

"Ъ": в России заканчиваются легковые китайские автомобили

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В России уменьшился объем запасов автомобилей от китайских производителей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Газпромбанк Лизинг" по итогам февраля текущего года.
Отмечается, что к марту 2024 года запасы китайских машин составили почти 100 тысяч единиц. Ссылаясь на дилеров, издание сообщает, что вместе с самими авто могут исчезнуть и скидки на них, причем ряд дистрибуторов уже отказывается от программ поддержки.
"Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в март — уже с полуторамесячным. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок держать долго большие дисконты попросту нет", — сообщил "Ъ" замгендиректора по продажам новых автомобилей компании "Авилон" Ренат Тюктеев.
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Издание отмечает, что такого объема запасов, исходя из темпов продаж прошлого года, хватит на два или три месяца реализации.
 
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