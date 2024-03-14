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"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе - 14.03.2024, ПРАЙМ
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"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе - 14.03.2024, ПРАЙМ
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:07+0300
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политика
латвия
россия
мария захарова
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан "железный занавес". "Железа хватит? Или у России будут покупать?", — заявила Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.
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латвия, россия, мария захарова
Политика, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, Мария Захарова
11:07 14.03.2024 (обновлено: 11:24 14.03.2024)
 
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе

Захарова: Прибалтике может не хватить железа, чтобы построить занавес с Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой.
Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан "железный занавес".
"Железа хватит? Или у России будут покупать?", — заявила Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.
 
ПолитикаЛАТВИЯРОССИЯМария Захарова
 
 
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