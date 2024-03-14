https://1prime.ru/20240314/846294839.html
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе - 14.03.2024, ПРАЙМ
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:07+0300
2024-03-14T11:07+0300
2024-03-14T11:24+0300
политика
латвия
россия
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/46/842904691_0:12:3037:1720_1920x0_80_0_0_e69e8e5781146469db8d05152466075b.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан "железный занавес". "Железа хватит? Или у России будут покупать?", — заявила Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/46/842904691_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_22f0befca8a542107580303013cad65e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, мария захарова
Политика, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, Мария Захарова
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе
Захарова: Прибалтике может не хватить железа, чтобы построить занавес с Россией
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой.
Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан "железный занавес".
"Железа хватит? Или у России будут покупать?", — заявила Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.