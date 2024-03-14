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"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе

"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе - 14.03.2024, ПРАЙМ

"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T11:07+0300

2024-03-14T11:07+0300

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политика

латвия

россия

мария захарова

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова премьера Латвии Эвики Силини о создании "железного занавеса" между Москвой и Прибалтикой. Силиня заявила, что между Россией и странами Балтии будет создан "железный занавес". "Железа хватит? Или у России будут покупать?", — заявила Захарова, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Силини.

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латвия, россия, мария захарова