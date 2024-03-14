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Памфилова рассказала о нарушениях избирательных прав россиян на Западе - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Памфилова рассказала о нарушениях избирательных прав россиян на Западе
Памфилова рассказала о нарушениях избирательных прав россиян на Западе - 14.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о нарушениях избирательных прав россиян на Западе
В странах Запада идет беспрецедентное нарушение прав россиян, в том числе ограничение избирательных прав, заявила, выступая с докладом о готовности к... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:16+0300
2024-03-14T11:32+0300
выборы президента россии
элла памфилова
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В странах Запада идет беспрецедентное нарушение прав россиян, в том числе ограничение избирательных прав, заявила, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ, председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Проходит это все в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав рядовых, подчеркну, рядовых российских граждан. Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели... А рядовые граждане здесь при чем? У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав", — сказала она. Памфилова также предупредила о возможных провокациях на избирательных участках за рубежом и в России."Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом… Целый ряд они готовят у нас разного рода (провокаций — ред.). Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний… За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну", — сообщила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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элла памфилова
Выборы президента России, Элла Памфилова
11:16 14.03.2024 (обновлено: 11:32 14.03.2024)
 
Памфилова рассказала о нарушениях избирательных прав россиян на Западе

Памфилова: на Западе идет беспрецедентное нарушение избирательных прав рядовых граждан РФ

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В странах Запада идет беспрецедентное нарушение прав россиян, в том числе ограничение избирательных прав, заявила, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ, председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Проходит это все в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав рядовых, подчеркну, рядовых российских граждан. Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели... А рядовые граждане здесь при чем? У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав", — сказала она.
Памфилова также предупредила о возможных провокациях на избирательных участках за рубежом и в России.
"Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом… Целый ряд они готовят у нас разного рода (провокаций — ред.). Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний… За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну", — сообщила она.
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Около двух миллионов россиян досрочно проголосовали на выборах
11:17
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииЭлла Памфилова
 
 
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