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Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах
Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах - 14.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах
В отличие от многих стран Запада, выборы в России являются прямыми и демократическими, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе выступления с... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:38+0300
2024-03-14T11:38+0300
выборы президента россии
элла памфилова
россия
запад
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В отличие от многих стран Запада, выборы в России являются прямыми и демократическими, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ. Во время доклада она обратила внимание, что ряд западных организаций прямо заявляет о "свержении власти в нашей стране". "Ну, извините, пусть мечтают об этом. У нас выборы, в отличие от многих западных стран, прямые, демократические", — добавила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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элла памфилова, россия, запад
Выборы президента России, Элла Памфилова, РОССИЯ, ЗАПАД
11:38 14.03.2024
 
Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах

Памфилова: выборы в России, в отличие от многих западных стран, прямые и демократические

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В отличие от многих стран Запада, выборы в России являются прямыми и демократическими, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ.
Во время доклада она обратила внимание, что ряд западных организаций прямо заявляет о "свержении власти в нашей стране".
"Ну, извините, пусть мечтают об этом. У нас выборы, в отличие от многих западных стран, прямые, демократические", — добавила Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Памфилова рассказала о нарушениях избирательных прав россиян на Западе
11:16
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииЭлла ПамфиловаРОССИЯЗАПАД
 
 
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