https://1prime.ru/20240314/846297121.html

Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах

Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах - 14.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова сравнила выборы в России и в западных странах

В отличие от многих стран Запада, выборы в России являются прямыми и демократическими, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе выступления с... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T11:38+0300

2024-03-14T11:38+0300

2024-03-14T11:38+0300

выборы президента россии

элла памфилова

россия

запад

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В отличие от многих стран Запада, выборы в России являются прямыми и демократическими, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ. Во время доклада она обратила внимание, что ряд западных организаций прямо заявляет о "свержении власти в нашей стране". "Ну, извините, пусть мечтают об этом. У нас выборы, в отличие от многих западных стран, прямые, демократические", — добавила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240314/846295139.html

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элла памфилова, россия, запад