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Мишустин дал поручения по цифровому развитию и строительству - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Мишустин дал поручения по цифровому развитию и строительству
Мишустин дал поручения по цифровому развитию и строительству - 14.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин дал поручения по цифровому развитию и строительству
Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал министерствам ряд поручений, которые касаются развития высокотехнологичных промышленных производств, комплексного... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T11:48+0300
2024-03-14T11:48+0300
кабмин
михаил мишустин
строительство
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал министерствам ряд поручений, которые касаются развития высокотехнологичных промышленных производств, комплексного обновления населенных пунктов и ряда других инициатив в сфере строительства и цифровой трансформации, сообщила пресс-служба кабмина. "Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства", - говорится в сообщении. Так, Минэкономразвития вместе с Минпромторгом поручено обратить особое внимание на обеспечение развития высокотехнологичных промышленных производств в рамках реализации мегапроектов и на получение обратной связи от представителей бизнеса для оптимизации нормативного правового регулирования в сфере создания современных промышленных объектов. Также до 1 сентября эти министерства должны разработать методику определения расчета новых рабочих мест в сфере строительства промышленных объектов. Для комплексного обновления населенных пунктов Минэкономразвития и Минстрою поручено до 1 апреля подготовить предложения по критериям определения агломераций. В срок до 1 июля вместе с Минсельхозом и главами регионов поручено определить агломерации и опорные населенные пункты, а также прилегающие территории для приоритетного инфраструктурного развития крупных и малых городов. Кроме того, Минэкономразвития совместно с Минвостокразвития и Минстроем поставлена задача до 20 марта проанализировать существующие механизмы развития различных видов приоритетных территорий и сформировать подходы к определению перечня тех территорий, за счет комплексного развития которых будет обеспечен доступ граждан к инфраструктуре - с учетом транспортной доступности, численности населения, состояния экономики и инфраструктуры. Также они должны представить предложения по синхронизации существующих механизмов развития таких территорий. До 1 декабря по поручению Мишустина Минтранс и Минфин должны подготовить предложения по установлению льготных условий предоставления средств Фонда национального благосостояния на реализацию инвестиционных проектов развития инфраструктуры городских электричек, предусмотренных инициативой "Мобильный город". Минцифры поручено к 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части информационного взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности. Минэкономразвития вместе с Минцифры и Федеральной службой безопасности до 30 апреля поручено представить предложения о дальнейшей проработке проекта федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" в части архивного хранения создаваемых электронных документов и конвертации бумажных документов в цифровой формат. Также Минцифры поручено предусмотреть механизмы получения обратной связи от школьников и студентов, прошедших обучение по соответствующим программам, и от работодателей по вопросу трудоустройства этих молодых людей. Срок исполнения этого поручения - 22 апреля. Правительство также продолжит и реализацию инициативы "Инфраструктурное меню", включающей набор мер, которые позволяют регионам пользоваться льготным финансированием для строительства значимых объектов, инженерных сетей и сооружений. До 1 июля Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны представить предложения по источникам финансирования мероприятий данной инициативы до 2030 года.
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михаил мишустин, строительство
Кабмин, Михаил Мишустин, строительство
11:48 14.03.2024
 
Мишустин дал поручения по цифровому развитию и строительству

Мишустин дал поручения по развитию высокотехнологичных промпроизводств и строительству

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин дал министерствам ряд поручений, которые касаются развития высокотехнологичных промышленных производств, комплексного обновления населенных пунктов и ряда других инициатив в сфере строительства и цифровой трансформации, сообщила пресс-служба кабмина.
"Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства", - говорится в сообщении.
Так, Минэкономразвития вместе с Минпромторгом поручено обратить особое внимание на обеспечение развития высокотехнологичных промышленных производств в рамках реализации мегапроектов и на получение обратной связи от представителей бизнеса для оптимизации нормативного правового регулирования в сфере создания современных промышленных объектов. Также до 1 сентября эти министерства должны разработать методику определения расчета новых рабочих мест в сфере строительства промышленных объектов.
Для комплексного обновления населенных пунктов Минэкономразвития и Минстрою поручено до 1 апреля подготовить предложения по критериям определения агломераций. В срок до 1 июля вместе с Минсельхозом и главами регионов поручено определить агломерации и опорные населенные пункты, а также прилегающие территории для приоритетного инфраструктурного развития крупных и малых городов.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Мишустин ждет предложений по выделению средств ФНБ на развитие электричек
10:11
Кроме того, Минэкономразвития совместно с Минвостокразвития и Минстроем поставлена задача до 20 марта проанализировать существующие механизмы развития различных видов приоритетных территорий и сформировать подходы к определению перечня тех территорий, за счет комплексного развития которых будет обеспечен доступ граждан к инфраструктуре - с учетом транспортной доступности, численности населения, состояния экономики и инфраструктуры. Также они должны представить предложения по синхронизации существующих механизмов развития таких территорий.
До 1 декабря по поручению Мишустина Минтранс и Минфин должны подготовить предложения по установлению льготных условий предоставления средств Фонда национального благосостояния на реализацию инвестиционных проектов развития инфраструктуры городских электричек, предусмотренных инициативой "Мобильный город".
Минцифры поручено к 20 марта проработать возможность практического использования результатов инициативы "Электронный документооборот" в части информационного взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности.
Минэкономразвития вместе с Минцифры и Федеральной службой безопасности до 30 апреля поручено представить предложения о дальнейшей проработке проекта федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" в части архивного хранения создаваемых электронных документов и конвертации бумажных документов в цифровой формат.
Также Минцифры поручено предусмотреть механизмы получения обратной связи от школьников и студентов, прошедших обучение по соответствующим программам, и от работодателей по вопросу трудоустройства этих молодых людей. Срок исполнения этого поручения - 22 апреля.
Правительство также продолжит и реализацию инициативы "Инфраструктурное меню", включающей набор мер, которые позволяют регионам пользоваться льготным финансированием для строительства значимых объектов, инженерных сетей и сооружений. До 1 июля Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны представить предложения по источникам финансирования мероприятий данной инициативы до 2030 года.
 
КабминМихаил Мишустинстроительство
 
 
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