https://1prime.ru/20240314/846298910.html
Россия в феврале нарастила добычу нефти, считает МЭА
Россия в феврале нарастила добычу нефти, считает МЭА - 14.03.2024, ПРАЙМ
Россия в феврале нарастила добычу нефти, считает МЭА
Добыча нефти в России в феврале, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла на 20 тысяч баррелей в сутки с уровня января и составила 9,42 | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:04+0300
2024-03-14T12:04+0300
2024-03-14T12:05+0300
энергетика
добыча нефти
россия
мэа
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в феврале, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла на 20 тысяч баррелей в сутки с уровня января и составила 9,42 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Добыча нефти в России в феврале выросла на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,42 миллиона баррелей", – говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в январе добыча нефти в России составляла 9,40 миллиона баррелей в сутки, а в декабре – 9,48 миллиона баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в феврале, по оценкам МЭА, вырос на 20 тысяч баррелей в сутки, до 10,87 миллиона баррелей в сутки (в январе показатель составлял 10,85 миллиона, в декабре – 10,92 миллиона баррелей в сутки). Общий объем экспорта из России нефти и нефтепродуктов в феврале составил 7,6 миллиона баррелей в сутки, считают в МЭА. Январский экспорт агентство оценивало в 7,7 миллиона баррелей в сутки, следовательно поставки на внешние рынки в прошедшем месяце немного сократились. Средний уровень добычи жидких углеводородов в России в 2023 году МЭА оценило в 10,96 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году ждет его снижения на 270 тысяч баррелей в сутки, до 10,69 миллиона баррелей в сутки. Россия в марте прошлого года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Таким образом, производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая 2023 года. Кроме того, Россия с августа сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений составлял 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь – 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч – нефть, а 200 тысяч – нефтепродукты.
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добыча нефти, россия, мэа
Энергетика, добыча нефти, РОССИЯ, МЭА
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в феврале, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), выросла на 20 тысяч баррелей в сутки с уровня января и составила 9,42 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Добыча нефти в России в феврале выросла на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,42 миллиона баррелей", – говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в январе добыча нефти в России составляла 9,40 миллиона баррелей в сутки, а в декабре – 9,48 миллиона баррелей в сутки.
Общий объем добычи жидких углеводородов в России в феврале, по оценкам МЭА, вырос на 20 тысяч баррелей в сутки, до 10,87 миллиона баррелей в сутки (в январе показатель составлял 10,85 миллиона, в декабре – 10,92 миллиона баррелей в сутки).
Общий объем экспорта из России нефти и нефтепродуктов в феврале составил 7,6 миллиона баррелей в сутки, считают в МЭА. Январский экспорт агентство оценивало в 7,7 миллиона баррелей в сутки, следовательно поставки на внешние рынки в прошедшем месяце немного сократились.
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Средний уровень добычи жидких углеводородов в России в 2023 году МЭА оценило в 10,96 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году ждет его снижения на 270 тысяч баррелей в сутки, до 10,69 миллиона баррелей в сутки.
Россия в марте прошлого года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Таким образом, производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая 2023 года.
Кроме того, Россия с августа сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений составлял 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь – 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубила сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч – нефть, а 200 тысяч – нефтепродукты.