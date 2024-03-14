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В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone
В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone
Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно. Об... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:20+0300
2024-03-14T12:45+0300
danone
дмитрий песков
росимущество
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава государства Владимир Путин 13 марта отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России.Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал соответствующий закон. По его словам, каждое такое решение - отдельная ситуация."Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение", - сказал официальный представитель Кремля.В 2023 году доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление России.
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danone, дмитрий песков, росимущество
Danone, Дмитрий Песков, Росимущество
12:20 14.03.2024 (обновлено: 12:45 14.03.2024)
 
В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone

Песков: решение об отмене передачи российских активов Danone не задает тенденцию

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛоготип Danone
Логотип Danone - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава государства Владимир Путин 13 марта отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России.
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Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал соответствующий закон. По его словам, каждое такое решение - отдельная ситуация.
"Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение", - сказал официальный представитель Кремля.
В 2023 году доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление России.
 
DanoneДмитрий ПесковРосимущество
 
 
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