https://1prime.ru/20240314/846299557.html

В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone

В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали решение об отмене передачи активов Danone

Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно. Об... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T12:20+0300

2024-03-14T12:20+0300

2024-03-14T12:45+0300

danone

дмитрий песков

росимущество

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава государства Владимир Путин 13 марта отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России.Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал соответствующий закон. По его словам, каждое такое решение - отдельная ситуация."Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение", - сказал официальный представитель Кремля.В 2023 году доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление России.

https://1prime.ru/20240309/846116255.html

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danone, дмитрий песков, росимущество