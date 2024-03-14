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Владелец компьютерных игр о Ларе Крофт прекращает деятельность в России - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Владелец компьютерных игр о Ларе Крофт прекращает деятельность в России
Владелец компьютерных игр о Ларе Крофт прекращает деятельность в России - 14.03.2024, ПРАЙМ
Владелец компьютерных игр о Ларе Крофт прекращает деятельность в России
Группа Embracer (Embracer Group AB), владеющая разработчиком серии компьютерных игр о Ларе Крофт, приняла решение о прекращении деятельности в РФ через продажу... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:26+0300
2024-03-14T12:26+0300
компьютерные игры
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Группа Embracer (Embracer Group AB), владеющая разработчиком серии компьютерных игр о Ларе Крофт, приняла решение о прекращении деятельности в РФ через продажу активов, говорится в сообщении на сайте компании. Шведская группа Embracer владеет двенадцатью компаниями по производству компьютерных игр, среди них разработчики таких игр, как Tomb Raider, Deus Ex, Warhammer 40000 и Dead Island. "Embracer Group AB ("Embracer") сегодня заключила соглашение о продаже части активов группы Sabre Interactive по цене в 247 миллионов долларов (2527 миллионов шведских крон). Благодаря этой продаже Embracer прекращает всю свою деятельность в России, одновременно улучшая денежный поток, сокращая затраты, чистый долг и будущие обязательства", - сказано в сообщении. Покупатель активов - Beacon Interactive, компания, контролируемая соучредителем Sabre Interactive Мэтью Карчем. Продающиеся активы включают в себя 38 текущих проектов разработки игр, балансовая стоимость которых составляет около 2,3 миллиарда шведских крон (около 225 миллионов долларов). Также активы включают в себя некоторые запатентованные технологии "движков" (базового программного обеспечения) и игровые инструменты, относящиеся к проданным компаниям, отмечается в релизе. Кроме того, Beacon Interactive получает право дополнительно к покупаемым активам приобрести компанию 4A Games (разработчика серии игр Metro) и Zen Studios по фиксированной цене в течение определенного периода времени.
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компьютерные игры
компьютерные игры
12:26 14.03.2024
 
Владелец компьютерных игр о Ларе Крофт прекращает деятельность в России

Владелец компьютерных игр о Ларе Крофт Embracer Group AB прекращает деятельность в России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends
%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Группа Embracer (Embracer Group AB), владеющая разработчиком серии компьютерных игр о Ларе Крофт, приняла решение о прекращении деятельности в РФ через продажу активов, говорится в сообщении на сайте компании.
Шведская группа Embracer владеет двенадцатью компаниями по производству компьютерных игр, среди них разработчики таких игр, как Tomb Raider, Deus Ex, Warhammer 40000 и Dead Island.
"Embracer Group AB ("Embracer") сегодня заключила соглашение о продаже части активов группы Sabre Interactive по цене в 247 миллионов долларов (2527 миллионов шведских крон). Благодаря этой продаже Embracer прекращает всю свою деятельность в России, одновременно улучшая денежный поток, сокращая затраты, чистый долг и будущие обязательства", - сказано в сообщении.
Покупатель активов - Beacon Interactive, компания, контролируемая соучредителем Sabre Interactive Мэтью Карчем.
Продающиеся активы включают в себя 38 текущих проектов разработки игр, балансовая стоимость которых составляет около 2,3 миллиарда шведских крон (около 225 миллионов долларов). Также активы включают в себя некоторые запатентованные технологии "движков" (базового программного обеспечения) и игровые инструменты, относящиеся к проданным компаниям, отмечается в релизе.
Кроме того, Beacon Interactive получает право дополнительно к покупаемым активам приобрести компанию 4A Games (разработчика серии игр Metro) и Zen Studios по фиксированной цене в течение определенного периода времени.
 
компьютерные игры
 
 
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