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Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле
Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле - 14.03.2024, ПРАЙМ
Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле
Арктика продолжает оставаться территорией напряженной конкуренции, Москва рассматривает данный регион как стратегический в экономическом плане, заявил... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:36+0300
2024-03-14T12:36+0300
политика
арктика
сша
россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Арктика продолжает оставаться территорией напряженной конкуренции, Москва рассматривает данный регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается на территории достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об намерении США восстановить свое военное положение в Арктике, как оценивают риски создания напряженности там и готовы ли вообще принять такой вызов. Ранее издание Business Insider сообщило, что Вашингтон пытается восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять РФ и Китаю в регионе. Отмечается, что США надеются подкачать в Арктике "мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад".
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арктика, сша, россия
Политика, АРКТИКА, США, РОССИЯ
12:36 14.03.2024
 
Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле

Песков: Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции

© Фото : NASA Goddard Space Flight Center!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Арктика продолжает оставаться территорией напряженной конкуренции, Москва рассматривает данный регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается на территории достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об намерении США восстановить свое военное положение в Арктике, как оценивают риски создания напряженности там и готовы ли вообще принять такой вызов.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Названы причины, почему США хотят закрепиться в Арктике
10:18
Ранее издание Business Insider сообщило, что Вашингтон пытается восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять РФ и Китаю в регионе. Отмечается, что США надеются подкачать в Арктике "мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад".
 
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