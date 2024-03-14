https://1prime.ru/20240314/846301104.html

Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле

Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле - 14.03.2024, ПРАЙМ

Арктика остается территорией напряженной конкуренции, заявили в Кремле

Арктика продолжает оставаться территорией напряженной конкуренции, Москва рассматривает данный регион как стратегический в экономическом плане, заявил... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T12:36+0300

2024-03-14T12:36+0300

2024-03-14T12:36+0300

политика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Арктика продолжает оставаться территорией напряженной конкуренции, Москва рассматривает данный регион как стратегический в экономическом плане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается на территории достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, что в Кремле думают об намерении США восстановить свое военное положение в Арктике, как оценивают риски создания напряженности там и готовы ли вообще принять такой вызов. Ранее издание Business Insider сообщило, что Вашингтон пытается восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять РФ и Китаю в регионе. Отмечается, что США надеются подкачать в Арктике "мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад".

https://1prime.ru/20240314/846292567.html

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арктика, сша, россия