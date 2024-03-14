https://1prime.ru/20240314/846301868.html
В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина
В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина
Президента России Владимира Путина в Литве никто не боится, его не надо бояться, его надо уважать и слушать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:50+0300
2024-03-14T12:50+0300
2024-03-14T12:50+0300
политика
кремль
литва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84283/91/842839177_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_820ab0cbe04c9a4d13e0f78a1605b6ec.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина в Литве никто не боится, его не надо бояться, его надо уважать и слушать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** , что российского президента в Литве никто не боится. "Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. А мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо наверное обращаться в министерство внутренних дел Литвы или в полицию", — пояснил Песков журналистам. Ранее литовская версия портала Delfi, ссылаясь на полицию сообщила, что на Леонида Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Леонида Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Иван Жданов** также сообщил, что Леонид Волков** попал в больницу. Утром в среду полиция сообщила, что Леонид Волков** вернулся домой, ему назначено амбулаторное лечение. В феврале прошлого года Леонид Волков** заявлял, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. СМИ сообщали, что он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Леонид Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck. *признан экстремистским и ликвидирован**признан иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
https://1prime.ru/20240314/846294839.html
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84283/91/842839177_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_89a9ca397eb1a57bcade1ec17da84916.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кремль, литва, владимир путин
Политика, Кремль, ЛИТВА, Владимир Путин
В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина
Песков заявил, что Путина надо не бояться, а уважать и слушать
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина в Литве никто не боится, его не надо бояться, его надо уважать и слушать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** , что российского президента в Литве никто не боится.
"Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. А мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо наверное обращаться в министерство внутренних дел Литвы или в полицию", — пояснил Песков журналистам.
Ранее литовская версия портала Delfi, ссылаясь на полицию сообщила, что на Леонида Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Леонида Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Иван Жданов** также сообщил, что Леонид Волков** попал в больницу. Утром в среду полиция сообщила, что Леонид Волков** вернулся домой, ему назначено амбулаторное лечение.
"Железа хватит?" Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о занавесе
В феврале прошлого года Леонид Волков** заявлял, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. СМИ сообщали, что он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Леонид Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.
*признан экстремистским и ликвидирован
**признан иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга