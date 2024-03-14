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В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина
В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина
Президента России Владимира Путина в Литве никто не боится, его не надо бояться, его надо уважать и слушать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:50+0300
2024-03-14T12:50+0300
политика
кремль
литва
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина в Литве никто не боится, его не надо бояться, его надо уважать и слушать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** , что российского президента в Литве никто не боится. "Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. А мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо наверное обращаться в министерство внутренних дел Литвы или в полицию", — пояснил Песков журналистам. Ранее литовская версия портала Delfi, ссылаясь на полицию сообщила, что на Леонида Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Леонида Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Иван Жданов** также сообщил, что Леонид Волков** попал в больницу. Утром в среду полиция сообщила, что Леонид Волков** вернулся домой, ему назначено амбулаторное лечение. В феврале прошлого года Леонид Волков** заявлял, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. СМИ сообщали, что он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Леонид Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck. *признан экстремистским и ликвидирован**признан иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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кремль, литва, владимир путин
Политика, Кремль, ЛИТВА, Владимир Путин
12:50 14.03.2024
 
В Кремле ответили на слова президента Литвы в адрес Путина

Песков заявил, что Путина надо не бояться, а уважать и слушать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина в Литве никто не боится, его не надо бояться, его надо уважать и слушать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** , что российского президента в Литве никто не боится.
"Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. А мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо наверное обращаться в министерство внутренних дел Литвы или в полицию", — пояснил Песков журналистам.
Ранее литовская версия портала Delfi, ссылаясь на полицию сообщила, что на Леонида Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Леонида Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Иван Жданов** также сообщил, что Леонид Волков** попал в больницу. Утром в среду полиция сообщила, что Леонид Волков** вернулся домой, ему назначено амбулаторное лечение.
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11:07
В феврале прошлого года Леонид Волков** заявлял, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. СМИ сообщали, что он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Леонид Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.
*признан экстремистским и ликвидирован
**признан иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
 
ПолитикаКремльЛИТВАВладимир Путин
 
 
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