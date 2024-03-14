https://1prime.ru/20240314/846302714.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - 14.03.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники предпринимают попытки похитить мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщил РБК со ссылкой на экспертов разработчика технологий для борьбы с... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T13:16+0300

2024-03-14T13:16+0300

2024-03-14T13:16+0300

киберпреступления

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мошенники предпринимают попытки похитить мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщил РБК со ссылкой на экспертов разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. Отмечается, что, получив доступ к номеру мобильного телефона жертвы, киберпреступники могут узнать коды доступа и двухфакторной аутентификации к различным сервисам.С этой целью они сами оставляют заявку на сайте или в приложении оператора на перевод номера с физической сим-карты на eSIM. В случае успеха, жертва теряет доступ к мобильному номеру.Специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков, рассказал РБК, что больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга."На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он.Чтобы защититься от такой угрозы, рекомендуется использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства.

https://1prime.ru/20240311/golos-846077050.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киберпреступления