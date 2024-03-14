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Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества - 14.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Мошенники предпринимают попытки похитить мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщил РБК со ссылкой на экспертов разработчика технологий для борьбы с... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:16+0300
2024-03-14T13:16+0300
2024-03-14T13:16+0300
киберпреступления
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Мошенники предпринимают попытки похитить мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщил РБК со ссылкой на экспертов разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. Отмечается, что, получив доступ к номеру мобильного телефона жертвы, киберпреступники могут узнать коды доступа и двухфакторной аутентификации к различным сервисам.С этой целью они сами оставляют заявку на сайте или в приложении оператора на перевод номера с физической сим-карты на eSIM. В случае успеха, жертва теряет доступ к мобильному номеру.Специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков, рассказал РБК, что больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга."На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он.Чтобы защититься от такой угрозы, рекомендуется использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства.
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киберпреступления
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
РБК: F.A.C.C.T. сообщил о кражах мобильных номеров для доступа к онлайн-банкингу
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ.
Мошенники предпринимают попытки похитить мобильные номера россиян с помощью eSIM, сообщил РБК
со ссылкой на экспертов разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
Отмечается, что, получив доступ к номеру мобильного телефона жертвы, киберпреступники могут узнать коды доступа и двухфакторной аутентификации к различным сервисам.
С этой целью они сами оставляют заявку на сайте или в приложении оператора на перевод номера с физической сим-карты на eSIM. В случае успеха, жертва теряет доступ к мобильному номеру.
Специалист департамента Fraud Protection компании F.A.C.C.T. Дмитрий Дудков, рассказал РБК, что больше всего преступников интересуют сервисы онлайн-банкинга.
Мошенники выманивают образцы голосов россиян: как не попасться на уловку
"На украденный мобильный номер будут приходить сообщения с кодом подтверждения, что позволяет снять все деньги со счета жертвы и оформить кредиты", — добавил он.
Чтобы защититься от такой угрозы, рекомендуется использовать сложные пароли для каждого сервиса и устройства.