https://1prime.ru/20240314/846302946.html

Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро

Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро - 14.03.2024, ПРАЙМ

Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) оштрафовало социальную сеть TikTok на 10 миллионов евро за отсутствие надлежащего контроля | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T13:21+0300

2024-03-14T13:21+0300

2024-03-14T13:21+0300

италия

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РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) оштрафовало социальную сеть TikTok на 10 миллионов евро за отсутствие надлежащего контроля за контентом, говорится в сообщении регулятора. Регулятор подтвердил, что TikTok несет ответственность за распространение среди подростков так называемого челленджа "французский шрам", в результате которого несовершеннолетние ставят себе на лице синяки, по внешнему виду напоминающие шрамы. Проверки Antitrust установили, что "контроль компании над контентом, циркулирующим на платформе, является недостаточным, в частности, в плане угрозы безопасности несовершеннолетних и уязвимых лиц". Кроме того, данные материалы "систематически повторно предлагаются пользователям в соответствии с его алгоритмическим распространением, стимулируя растущее использование социальной сети". В марте прошлого года AGCM открыло расследование в отношении соцсети TikTok в лице её европейского оператора, ирландской компании TikTok Technology Limited, а также итальянской и британской компаний после появления на платформе многочисленных видеороликов c молодыми людьми, которые наносят себе "французские шрамы".

https://1prime.ru/20240313/846274707.html

италия

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италия