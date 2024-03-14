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Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро
Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро - 14.03.2024, ПРАЙМ
Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро
Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) оштрафовало социальную сеть TikTok на 10 миллионов евро за отсутствие надлежащего контроля | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:21+0300
2024-03-14T13:21+0300
италия
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РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) оштрафовало социальную сеть TikTok на 10 миллионов евро за отсутствие надлежащего контроля за контентом, говорится в сообщении регулятора. Регулятор подтвердил, что TikTok несет ответственность за распространение среди подростков так называемого челленджа "французский шрам", в результате которого несовершеннолетние ставят себе на лице синяки, по внешнему виду напоминающие шрамы. Проверки Antitrust установили, что "контроль компании над контентом, циркулирующим на платформе, является недостаточным, в частности, в плане угрозы безопасности несовершеннолетних и уязвимых лиц". Кроме того, данные материалы "систематически повторно предлагаются пользователям в соответствии с его алгоритмическим распространением, стимулируя растущее использование социальной сети". В марте прошлого года AGCM открыло расследование в отношении соцсети TikTok в лице её европейского оператора, ирландской компании TikTok Technology Limited, а также итальянской и британской компаний после появления на платформе многочисленных видеороликов c молодыми людьми, которые наносят себе "французские шрамы".
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италия
ИТАЛИЯ
13:21 14.03.2024
 
Итальянская антимонопольная служба оштрафовала TikTok на 10 миллионов евро

Итальянская Antitrust оштрафовала TikTok на €10 млн за отсутствие контроля за контентом

© fotolia.com / Fred%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© fotolia.com / Fred
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РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка Antitrust (AGCM) оштрафовало социальную сеть TikTok на 10 миллионов евро за отсутствие надлежащего контроля за контентом, говорится в сообщении регулятора.
Регулятор подтвердил, что TikTok несет ответственность за распространение среди подростков так называемого челленджа "французский шрам", в результате которого несовершеннолетние ставят себе на лице синяки, по внешнему виду напоминающие шрамы.
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Проверки Antitrust установили, что "контроль компании над контентом, циркулирующим на платформе, является недостаточным, в частности, в плане угрозы безопасности несовершеннолетних и уязвимых лиц". Кроме того, данные материалы "систематически повторно предлагаются пользователям в соответствии с его алгоритмическим распространением, стимулируя растущее использование социальной сети".
В марте прошлого года AGCM открыло расследование в отношении соцсети TikTok в лице её европейского оператора, ирландской компании TikTok Technology Limited, а также итальянской и британской компаний после появления на платформе многочисленных видеороликов c молодыми людьми, которые наносят себе "французские шрамы".
 
ИТАЛИЯ
 
 
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