https://1prime.ru/20240314/846306621.html

Россия показала себя. В производстве вооружений Западу за ней не угнаться

Россия показала себя. В производстве вооружений Западу за ней не угнаться - 14.03.2024, ПРАЙМ

Россия показала себя. В производстве вооружений Западу за ней не угнаться

Западный военно-промышленный комплекс не может догнать Россию в производстве вооружений даже коллективно, пишет Military Watch Magazine. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T14:23+0300

2024-03-14T14:23+0300

2024-03-14T14:46+0300

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Западный военно-промышленный комплекс не может догнать Россию в производстве вооружений даже коллективно, пишет Military Watch Magazine. Отмечается, что на сегодняшний день Россия выпускает на 250% больше снарядов, чем все страны Североатлантического альянса вместе взятые. По данным издания, это подтвердил представитель европейской разведки в интервью CNN. Россия производит три миллиона снарядов в год по сравнению с 1,2 миллиона в США и Европе, сообщает MVM. Авторы материала сообщают, что сложившаяся ситуация ведет к крайне пагубными последствиями для военного господства Запада не только в Восточной Европе, но и в других регионах. “Исход конфликта на Украине зависит от того, насколько каждая сторона окажется подготовлена к ведению таких боевых действий”, — цитирует издание слова высокопоставленного представителя НАТО.По данным MWM, страны Запада пытаются восполнить производственные недостатки, прочесывая мировые рынки в поисках боеприпасов, а также оказывая политическое давление на государства вроде Марокко и Пакистана, чтобы обеспечить поставки на Украину. "Артиллерия играет особенно важную роль в конфликте с самого его начала в начале 2022 года, а ее эффективное использование стало одной из главных причин огромных потерь, которые понесли украинские наземные части", — пишет издание.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте полную версию материала на сайте ИноСМИ>>

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впк, россия, сша, запад, артиллерия