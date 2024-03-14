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Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году

Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ

Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности альянса сообщил, что, согласно его подсчетам, порядка двух третей стран... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T14:36+0300

2024-03-14T14:36+0300

2024-03-14T14:58+0300

нато

йенс столтенберг

вооружения

расходы на оборону

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности альянса сообщил, что, согласно его подсчетам, порядка двух третей стран организации будут тратить 2% от ВВП на оборону в этом году. "В 2024 году порядка двух третей союзников достигнут планки в инвестировании 2% ВВП на оборону", — заявил он. По его словам, страны Европы и Канада в 2023 году увеличили расходы на оборону на 11%, а в 2024 году страны Европы инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону.

https://1prime.ru/20240314/846306621.html

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нато, йенс столтенберг, расходы на оборону