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Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году
Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ
Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности альянса сообщил, что, согласно его подсчетам, порядка двух третей стран... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:36+0300
2024-03-14T14:58+0300
нато
йенс столтенберг
вооружения
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности альянса сообщил, что, согласно его подсчетам, порядка двух третей стран организации будут тратить 2% от ВВП на оборону в этом году. "В 2024 году порядка двух третей союзников достигнут планки в инвестировании 2% ВВП на оборону", — заявил он. По его словам, страны Европы и Канада в 2023 году увеличили расходы на оборону на 11%, а в 2024 году страны Европы инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону.
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нато, йенс столтенберг, расходы на оборону
НАТО, Йенс Столтенберг, Вооружения, расходы на оборону
14:36 14.03.2024 (обновлено: 14:58 14.03.2024)
 
Столтенберг ждет роста расходов стран НАТО на оборону в 2024 году

Столтенберг: в 2024 году две трети стран НАТО будут тратить два процента ВВП на оборону

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности альянса сообщил, что, согласно его подсчетам, порядка двух третей стран организации будут тратить 2% от ВВП на оборону в этом году.
"В 2024 году порядка двух третей союзников достигнут планки в инвестировании 2% ВВП на оборону", — заявил он.
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По его словам, страны Европы и Канада в 2023 году увеличили расходы на оборону на 11%, а в 2024 году страны Европы инвестируют 470 миллиардов долларов в оборону.
 
ВооруженияНАТОЙенс Столтенберграсходы на оборону
 
 
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