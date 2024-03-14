https://1prime.ru/20240314/846309240.html

Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию

Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию - 14.03.2024, ПРАЙМ

Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию

Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T14:52+0300

2024-03-14T14:52+0300

2024-03-14T15:24+0300

азия

россия

поставки газа

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин."Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго РФ, комментируя работу газовой отрасли.Сорокин также сообщил, что Россия активизировала контакты со странами Африки."Были активизированы контакты с африканскими странами. Сейчас в различной степени проработки находится более 30 перспективных энергетических проектов", - сообщил он.

https://1prime.ru/20240314/gas-846292430.html

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азия, россия, поставки газа