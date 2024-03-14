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Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию
Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию - 14.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию
Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:52+0300
2024-03-14T15:24+0300
азия
россия
поставки газа
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин."Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго РФ, комментируя работу газовой отрасли.Сорокин также сообщил, что Россия активизировала контакты со странами Африки."Были активизированы контакты с африканскими странами. Сейчас в различной степени проработки находится более 30 перспективных энергетических проектов", - сообщил он.
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азия, россия, поставки газа
АЗИЯ, РОССИЯ, поставки газа
14:52 14.03.2024 (обновлено: 15:24 14.03.2024)
 
Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию

Минэнерго ожидает сильного роста поставок трубопроводного газа в Азию на горизонте 6 лет

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает, что поставки трубопроводного газа в Азию существенно вырастут на горизонте следующих 6 лет, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Несмотря на то, что в 2023 году трубопроводный экспорт был ниже показателя предыдущих лет, на горизонте следующих 6 лет мы рассчитываем на существенный прирост трубопроводных поставок в направлении Азии", - сказал Сорокин в ходе общественного совета при Минэнерго РФ, комментируя работу газовой отрасли.
Сорокин также сообщил, что Россия активизировала контакты со странами Африки.
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"Были активизированы контакты с африканскими странами. Сейчас в различной степени проработки находится более 30 перспективных энергетических проектов", - сообщил он.
 
АЗИЯРОССИЯпоставки газа
 
 
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