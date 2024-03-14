https://1prime.ru/20240314/846309599.html

Lamoda разрабатывает несколько собственных брендов одежды

Lamoda разрабатывает несколько собственных брендов одежды - 14.03.2024, ПРАЙМ

Lamoda разрабатывает несколько собственных брендов одежды

Платформа Lamoda разрабатывает несколько собственных брендов одежды, первыми уже в апреле будут запущены Nume с женскими вещами и Mademan - с мужскими,... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T14:58+0300

2024-03-14T14:58+0300

2024-03-14T14:58+0300

одежда

lamoda

https://cdnn.1prime.ru/img/83898/75/838987505_75:0:3266:1795_1920x0_80_0_0_7eda434eecb0a79decc6a5d6d84dbf26.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Платформа Lamoda разрабатывает несколько собственных брендов одежды, первыми уже в апреле будут запущены Nume с женскими вещами и Mademan - с мужскими, рассказали РИА Новости в компании. "Сейчас идет разработка нескольких линеек одежды под новыми брендами. Первыми, в апреле, будут запущены бренд Nume - женская коллекция одежды, и бренд Mademan - мужская коллекция. В них войдет широкий ассортимент модной одежды для повседневного гардероба. Женская коллекция будет состоять из более чем 300 моделей, мужская - из 200", - сообщили там. При этом в женской линейке также появятся обувь и аксессуары. В компании подчеркнули, что дизайн всех моделей был разработан внутри команды Lamoda, а сами товары будут представлены в среднем ценовом сегменте. В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подсчитал для агентства, что предложение на рынке маркируемой одежды в России в 2023 году составило 87,6 миллиона единиц – это на 31% больше чем за 2022 год. При этом за январь и февраль текущего года предложение на рынке одежды составило 14,6 миллиона единиц, что почти на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. "В 2022 году мы наблюдали трансформацию российского рынка одежды: тогда некоторые бренды ушли с рынка. С одной стороны, это явление временно уменьшило объем предложения, из-за чего сократился спрос, с другой стороны, освободились ниши для новых игроков. В 2023 году эти ниши заняли новые бренды, адаптация рынка завершилась, поэтому сейчас мы наблюдаем заметный прирост предложения и что важно - внутреннего производства. Второй важной причиной, по которой фиксируется рост рынка одежды, – обеление отрасли после введения маркировки", - прокомментировала руководитель товарной группы "Легпром" ЦРПТ Анна Петрушина. В настоящее время из категории одежды в систему маркировки включены куртки, пальто, блузки, жилеты, пуховики, ветровки и плащи. С 1 апреля 2024 года по решению правительства РФ категории одежды, подлежащие маркировки, расширяются – с этой даты коды маркировки будут наноситься на верхнюю одежду из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, отдельную спецодежду, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки и ряд других товаров.

https://1prime.ru/20240314/markirovka-846281296.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

одежда, lamoda