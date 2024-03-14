https://1prime.ru/20240314/846310667.html
Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли
Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли - 14.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли
В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:36+0300
2024-03-14T15:36+0300
2024-03-14T15:36+0300
энергетика
владимир путин
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/79277/23/792772306_0:133:3034:1840_1920x0_80_0_0_4263a89a1c180893c016fb484fd0c271.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС президент РФ Владимир Путин. "Было объявлено (в послании Федеральному Собранию) о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологиях. Кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется", — сказал он. Процесс импортозамещения начался в России с 2014 года на фоне санкционной политики Запада в связи с присоединением Крыма. Под импортозамещением понимается стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Актуальность замены иностранной продукции отечественной возросла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2024 года отмечал, что отечественные компании в течение двух лет сделали рывок в импортозамещении.
https://1prime.ru/20240228/845037159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79277/23/792772306_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_c2999afd44a1d7ade32caf28a00ada5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ленинградская область
Энергетика, Владимир Путин, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли
Путин: в российской атомной отрасли на 99% применяются отечественные технологии
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС президент РФ Владимир Путин.
"Было объявлено (в послании Федеральному Собранию) о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологиях. Кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется", — сказал он.
Процесс импортозамещения начался в России с 2014 года на фоне санкционной политики Запада в связи с присоединением Крыма. Под импортозамещением понимается стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Актуальность замены иностранной продукции отечественной возросла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.
Турция доверит "Росатому" построить вторую АЭС, заявил Лихачев
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2024 года отмечал, что отечественные компании в течение двух лет сделали рывок в импортозамещении.