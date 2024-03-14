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Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли
Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли - 14.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли
В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:36+0300
2024-03-14T15:36+0300
энергетика
владимир путин
ленинградская область
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС президент РФ Владимир Путин. "Было объявлено (в послании Федеральному Собранию) о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологиях. Кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется", — сказал он. Процесс импортозамещения начался в России с 2014 года на фоне санкционной политики Запада в связи с присоединением Крыма. Под импортозамещением понимается стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Актуальность замены иностранной продукции отечественной возросла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2024 года отмечал, что отечественные компании в течение двух лет сделали рывок в импортозамещении.
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владимир путин, ленинградская область
Энергетика, Владимир Путин, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
15:36 14.03.2024
 
Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли

Путин: в российской атомной отрасли на 99% применяются отечественные технологии

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанк#Работа Ленинградской АЭС
#Работа Ленинградской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС президент РФ Владимир Путин.
"Было объявлено (в послании Федеральному Собранию) о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологиях. Кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется", — сказал он.
Процесс импортозамещения начался в России с 2014 года на фоне санкционной политики Запада в связи с присоединением Крыма. Под импортозамещением понимается стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Актуальность замены иностранной продукции отечественной возросла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2024 года отмечал, что отечественные компании в течение двух лет сделали рывок в импортозамещении.
 
ЭнергетикаВладимир ПутинЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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