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Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли

Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли - 14.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об импортозамещении в российской атомной отрасли

В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T15:36+0300

2024-03-14T15:36+0300

2024-03-14T15:36+0300

энергетика

владимир путин

ленинградская область

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В российской атомной энергетике на 99% применяются отечественные технологии, заявил в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС президент РФ Владимир Путин. "Было объявлено (в послании Федеральному Собранию) о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологиях. Кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется", — сказал он. Процесс импортозамещения начался в России с 2014 года на фоне санкционной политики Запада в связи с присоединением Крыма. Под импортозамещением понимается стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Актуальность замены иностранной продукции отечественной возросла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2024 года отмечал, что отечественные компании в течение двух лет сделали рывок в импортозамещении.

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владимир путин, ленинградская область