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Генпрокуратура взыщет с экс-владельцев ЧЭМК 25,8 миллиарда рублей

Генпрокуратура взыщет с экс-владельцев ЧЭМК 25,8 миллиарда рублей - 14.03.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура взыщет с экс-владельцев ЧЭМК 25,8 миллиарда рублей

Генпрокуратура взыщет с экс-владельцев заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) более 25,8 миллиарда рублей неосновательного... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T15:37+0300

2024-03-14T15:37+0300

2024-03-14T15:37+0300

чэмк

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Генпрокуратура взыщет с экс-владельцев заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) более 25,8 миллиарда рублей неосновательного обогащения, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области. Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон": просит признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому "Урало-сибирская металлургическая компания" освобождала Юрия Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиардов рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Генпрокуратура сочла, что "прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности, осуществлено в ущерб публичным интересам". "Взыскать солидарно с Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25,83 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе суда. Кроме того, по данным суда, Генпрокуратура в качестве обеспечительных мер попросила запретить любые сделки с оспариваемым имуществом. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил другой иск Генпрокуратуры к Антиповым — о передаче государству акций заводов промышленной группы ЧЭМК. В своем иске надзорное ведомство просило истребовать "из незаконного владения" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций "Серовского завода ферросплавов", 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". Как утверждала Генпрокуратура, в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе ЧЭМК, Генпрокуратура РФ оспорила право частной собственности спустя 32 года после приватизации, настаивая, что заводы являются частью российского военно-промышленного комплекса, а подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче в частную собственность было незаконным. Как заявляли в пресс-службе, поставки ферросплавов, которые промгруппа производит в Челябинске, Серове и Новокузнецке, не идут напрямую для военно-промышленного оружейного комплекса, а РФ как собственник советского ЧЭМК его приватизацию не проводила.ЧЭМК основан в 1929 году, выпускает свыше 120 наименований ферросплавов и лигатур и более 40 изделий электродного производства. В 2021 году предприятие попало в рейтинг Forbes 200 крупнейших компаний России с выручкой 49 миллиардов рублей.

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чэмк, челябинская область, россия, суд, арбитражный суд