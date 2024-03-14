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Путин дал старт строительству ВСМ "Москва — Санкт-Петербург"

Путин дал старт строительству ВСМ "Москва — Санкт-Петербург" - 14.03.2024, ПРАЙМ

Путин дал старт строительству ВСМ "Москва — Санкт-Петербург"

Президент России Владимир Путин объявил об окончании подготовительных работ по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" и... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T15:46+0300

2024-03-14T15:46+0300

2024-03-14T16:51+0300

владимир путин

всм москва — санкт-петербург

технологический суверенитет

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил об окончании подготовительных работ по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" и начале работы над строительством проекта.В ходе мероприятия 14 марта глава государства напомнил участникам встречи о договоренности зафиксировать решение всех вопросов, которые "подлежали окончательному согласованию", а также зафиксировать сам факт "начала совместной большой работы" по строительству ВСМ."Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, завершена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается", — сказал российский лидер.Путин также призвал использовать при строительстве ВСМ и АЭС в Ленинградской области отечественных технологий, что поспособствует укреплению технологического суверенитета страны. Глава государства отметил, что два этих объекта важны для экономики и промышленности страны, для наращивания инфраструктурного технологического и энергетического потенциала, а также для развития регионов России и повышения качества жизни людей. Он также выразил уверенность в том, что все планы по строительству ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" и по АЭС в Ленинградской области будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне.Первые поезда по ВСМ ланируют запустить в 2028 году. Поезда по новой железной дороге будут ходить каждые 10-15 минут со скоростью до 400 км в час. В результате время в пути из одной столицы в другую составит 2 часа 15 минут - почти в два раза меньше, чем поездка на "Сапсане".

https://1prime.ru/20240229/845736002.html

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владимир путин, всм москва — санкт-петербург, технологический суверенитет