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Финляндия подсчитала экономическую выгоду от учений НАТО Nordic Response - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Финляндия подсчитала экономическую выгоду от учений НАТО Nordic Response
Финляндия подсчитала экономическую выгоду от учений НАТО Nordic Response - 14.03.2024, ПРАЙМ
Финляндия подсчитала экономическую выгоду от учений НАТО Nordic Response
Финляндия заработала на учениях НАТО Nordic Response 10,6 миллиона евро, сообщают в четверг вооруженные силы страны. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:47+0300
2024-03-14T15:47+0300
вооружения
финляндия
нато
учения нато
евро
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Финляндия заработала на учениях НАТО Nordic Response 10,6 миллиона евро, сообщают в четверг вооруженные силы страны. "Для проведения учений союзники заказали у Финляндии широкий спектр услуг и оборудования. Общая стоимость заказов составила около 10,6 миллиона евро", — сказано в пресс-релизе. Речь идет о топливе, продуктах питания, услугах по обслуживанию и снегоочистительных работах, уточняется в сообщении. Порядка 4100 военнослужащих из Финляндии, 3000 из Швеции, 400 из Франции и 50 из Великобритании прошли обучение в рамках учений на территории Финляндии. Учения Nordic Response проходят в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender. Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия следит за начавшимися учениями Nordic Response, такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности.Финляндия после долгого нейтралитета в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО, а в апреле 2023 года стала членом блока.
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финляндия, нато, учения нато, евро
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, учения НАТО, евро
15:47 14.03.2024
 
Финляндия подсчитала экономическую выгоду от учений НАТО Nordic Response

Финляндия заработала на учениях НАТО Nordic Response 10,6 млн евро

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Финляндия заработала на учениях НАТО Nordic Response 10,6 миллиона евро, сообщают в четверг вооруженные силы страны.
"Для проведения учений союзники заказали у Финляндии широкий спектр услуг и оборудования. Общая стоимость заказов составила около 10,6 миллиона евро", — сказано в пресс-релизе.
Речь идет о топливе, продуктах питания, услугах по обслуживанию и снегоочистительных работах, уточняется в сообщении.
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Порядка 4100 военнослужащих из Финляндии, 3000 из Швеции, 400 из Франции и 50 из Великобритании прошли обучение в рамках учений на территории Финляндии.
Учения Nordic Response проходят в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender.
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия следит за начавшимися учениями Nordic Response, такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности.
Финляндия после долгого нейтралитета в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО, а в апреле 2023 года стала членом блока.
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