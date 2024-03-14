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X5 Group запустила пилот интернет-магазина с доставкой товаров из-за рубежа

X5 Group запустила пилот интернет-магазина с доставкой товаров из-за рубежа - 14.03.2024, ПРАЙМ

X5 Group запустила пилот интернет-магазина с доставкой товаров из-за рубежа

X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в пилотном режиме запустила интернет-магазин 5Post.Market, который возит товары из-за рубежа, | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:00+0300

2024-03-14T16:00+0300

2024-03-14T16:00+0300

интернет-магазин

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в пилотном режиме запустила интернет-магазин 5Post.Market, который возит товары из-за рубежа, в том числе от известных иностранных брендов, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, на 5Post.Market представлена женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, а также игрушки, зоотовары, витамины и БАДы, бытовая техника, строительные материалы, товары для дома, продукты и многое другое. При этом среди брендов есть, например, турецкие, немецкие, американские - в том числе Nike, Bosch, Philips, Mattel, Disney, Calvin Klein, Zara и т.д. При этом на сайте указано, что оплатить заказ можно онлайн, используя любую карту банка России, включая Visa, MasterCard или МИР, а сроки доставки ориентировочно составляют 21-30 календарных дней, в зависимости от региона. "Наш интернет-магазин специализируется на продаже эксклюзивных и высококачественных товаров по низким ценам, которые не всегда можно найти в обычных магазинах. ... Мы гарантируем быструю обработку заказов и надежную доставку в сеть "Пятерочки" и "Перекрестка" по всей России", - добавляется в описании на сайте. При этом в пресс-службе X5 Group сообщили агентству, что компания пилотирует несколько сотен проектов, это стандартная практика, но далеко не все из них реализуются. "В данном случае речь идет лишь об одном из пилотов. По результатам мы примем решение о развитии проекта", - заключили в компании. До этого, в мае 2022 года, логистическая компания CDEK запустила свою платформу CDEK.Shopping, которая позволяет заказывать товары из-за рубежа, в том числе тех брендов, что не представлены в России.

https://1prime.ru/20240221/843126755.html

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интернет-магазин