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Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов

Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов - 14.03.2024, ПРАЙМ

Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:34+0300

2024-03-14T16:34+0300

2024-03-14T16:35+0300

энергетика

газ

"турецкий поток"

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 10 марта составил 2,9 миллиарда кубометров или в среднем 41,5 миллиона кубометров в сутки. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года – около 2,07 миллиарда кубометров или в среднем 29,6 миллиона кубометров. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". "Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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газ, "турецкий поток"