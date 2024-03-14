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Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов - 14.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов
Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:34+0300
2024-03-14T16:35+0300
энергетика
газ
"турецкий поток"
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 10 марта составил 2,9 миллиарда кубометров или в среднем 41,5 миллиона кубометров в сутки. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года – около 2,07 миллиарда кубометров или в среднем 29,6 миллиона кубометров. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". "Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
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газ, "турецкий поток"
Энергетика, Газ, "Турецкий поток"
16:34 14.03.2024 (обновлено: 16:35 14.03.2024)
 
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов

ENTSOG: экспорт российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель 2024 года вырос на 40%

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : "Турецкий поток"
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 10 марта составил 2,9 миллиарда кубометров или в среднем 41,5 миллиона кубометров в сутки. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года – около 2,07 миллиарда кубометров или в среднем 29,6 миллиона кубометров.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию
14:52
"Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
 
ЭнергетикаГаз"Турецкий поток"
 
 
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