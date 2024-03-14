https://1prime.ru/20240314/846313283.html
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов - 14.03.2024, ПРАЙМ
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов
Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:34+0300
2024-03-14T16:34+0300
2024-03-14T16:35+0300
энергетика
газ
"турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/82945/20/829452016_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c257ea06ebd6b1d5ef4fe5a080c5e06d.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 10 марта составил 2,9 миллиарда кубометров или в среднем 41,5 миллиона кубометров в сутки. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года – около 2,07 миллиарда кубометров или в среднем 29,6 миллиона кубометров. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". "Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
https://1prime.ru/20240314/846309240.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82945/20/829452016_65:0:954:667_1920x0_80_0_0_052b62bad1f4491300665a2879b4ec91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, "турецкий поток"
Энергетика, Газ, "Турецкий поток"
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" вырос на 40 процентов
ENTSOG: экспорт российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель 2024 года вырос на 40%
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" за 10 недель текущего года выросли на 40%, до 2,9 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгарско-турецкой границе, с 1 января по 10 марта составил 2,9 миллиарда кубометров или в среднем 41,5 миллиона кубометров в сутки. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года – около 2,07 миллиарда кубометров или в среднем 29,6 миллиона кубометров.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
Минэнерго ожидает роста поставок трубопроводного газа в Азию
"Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.