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Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии ее "национальное достояние"
Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии ее "национальное достояние" - 14.03.2024, ПРАЙМ
Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии ее "национальное достояние"
Депутаты Европарламента в резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", в которое входит золотой запас и культурные ценности,... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:44+0300
2024-03-14T16:44+0300
2024-03-14T16:44+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента в резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", в которое входит золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах. Данный случай депутаты назвали "уникальным международным инцидентом, когда государственные золотые резервы, культурные, религиозные и архивные ценности, являющиеся частью национального достояния, и переданные на хранение другому государству, не были возвращены в нарушение международного права". "Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние", — сказано в резолюции. Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС "включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях ЕС с Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог между сторонами". Румынские власти вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, в том числе золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Москва и Бухарест создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.
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россия, румыния, золото
Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии ее "национальное достояние"
ЕП потребовал от России вернуть Румынии переданное в 1916 году "национальное достояние"
БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента в резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", в которое входит золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916-1917 годах.
Данный случай депутаты назвали "уникальным международным инцидентом, когда государственные золотые резервы, культурные, религиозные и архивные ценности, являющиеся частью национального достояния, и переданные на хранение другому государству, не были возвращены в нарушение международного права".
"Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние", — сказано в резолюции.
Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС "включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях ЕС с Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог между сторонами".
Румынские власти вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, в том числе золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Москва и Бухарест создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.