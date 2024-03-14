https://1prime.ru/20240314/846314494.html

Страны-экспортеры газа ожидают начала работы "Силы Сибири-2" в 2033 году

Страны-экспортеры газа ожидают начала работы "Силы Сибири-2" в 2033 году - 14.03.2024, ПРАЙМ

Страны-экспортеры газа ожидают начала работы "Силы Сибири-2" в 2033 году

Газопровод "Сила Сибири 2" проектной мощностью до 50 миллиардов кубометров в год, как ожидается, заработает в 2033 году, говорится в обзоре Форума... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:50+0300

2024-03-14T16:50+0300

2024-03-14T16:50+0300

энергетика

сила сибири 2

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Газопровод "Сила Сибири 2" проектной мощностью до 50 миллиардов кубометров в год, как ожидается, заработает в 2033 году, говорится в обзоре Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Проект "Сила Сибири 2", рассчитанный на мощность до 50 миллиардов кубометров в год, должен начать работу в 2033 году", – отмечается в обзоре мирового рынка газа до 2050 года. Вице-премьер России Александр Новак в конце прошлого года сообщал, что принципиальные договоренности с Китаем по газопроводу "Сила Сибири 2" достигнуты, "Газпром" и CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа. Сейчас трубопроводные поставки в Китай идут по магистрали "Сила Сибири". В 2023 году "Газпром" поставил по ней 22,7 миллиарда кубометров газа. В 2025 году газопровод выйдет на полную экспортную производительность – 38 миллиардов кубометров. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом с Дальнего Востока. "Газпром" и CNPC подписали по нему контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год,

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сила сибири 2