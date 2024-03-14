https://1prime.ru/20240314/846315303.html
Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети
Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети - 14.03.2024, ПРАЙМ
Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:04+0300
2024-03-14T17:04+0300
2024-03-14T17:04+0300
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "В соответствии с посланием объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться не менее чем на две трети, а экспорт продукции АПК - в полтора раза. Это очень высокая, амбициозная цель", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства. Белоусов пообещал, что поддержка экспортерам будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, а продвижение российской продукции на внешних рынках будет обеспечено предоставлением льготного инвестиционного, предэкспортного и торгового финансирования. Согласно презентации вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, представленной в феврале, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов.
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андрей белоусов, россия
Экономика, Андрей Белоусов, РОССИЯ
Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети
Белоусов: несырьевой неэнергетический экспорт РФ к 2030 году должен вырасти на две трети
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"В соответствии с посланием объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться не менее чем на две трети, а экспорт продукции АПК - в полтора раза. Это очень высокая, амбициозная цель", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства.
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Белоусов пообещал, что поддержка экспортерам будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, а продвижение российской продукции на внешних рынках будет обеспечено предоставлением льготного инвестиционного, предэкспортного и торгового финансирования.
Согласно презентации вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, представленной в феврале, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов.