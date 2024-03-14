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Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети - 14.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети
Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети - 14.03.2024, ПРАЙМ
Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:04+0300
2024-03-14T17:04+0300
экономика
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "В соответствии с посланием объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться не менее чем на две трети, а экспорт продукции АПК - в полтора раза. Это очень высокая, амбициозная цель", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства. Белоусов пообещал, что поддержка экспортерам будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, а продвижение российской продукции на внешних рынках будет обеспечено предоставлением льготного инвестиционного, предэкспортного и торгового финансирования. Согласно презентации вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, представленной в феврале, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов.
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андрей белоусов, россия
Экономика, Андрей Белоусов, РОССИЯ
17:04 14.03.2024
 
Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети

Белоусов: несырьевой неэнергетический экспорт РФ к 2030 году должен вырасти на две трети

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкВице-премьер Андрей Белоусов
Вице-премьер Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"В соответствии с посланием объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться не менее чем на две трети, а экспорт продукции АПК - в полтора раза. Это очень высокая, амбициозная цель", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства.
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Белоусов пообещал, что поддержка экспортерам будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, а продвижение российской продукции на внешних рынках будет обеспечено предоставлением льготного инвестиционного, предэкспортного и торгового финансирования.
Согласно презентации вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, представленной в феврале, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаАндрей БелоусовРОССИЯ
 
 
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