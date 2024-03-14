https://1prime.ru/20240314/846315303.html

Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети

Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети - 14.03.2024, ПРАЙМ

Белоусов призвал нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T17:04+0300

2024-03-14T17:04+0300

2024-03-14T17:04+0300

экономика

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на две трети, агропромышленный экспорт - в полтора раза, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "В соответствии с посланием объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться не менее чем на две трети, а экспорт продукции АПК - в полтора раза. Это очень высокая, амбициозная цель", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства. Белоусов пообещал, что поддержка экспортерам будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, а продвижение российской продукции на внешних рынках будет обеспечено предоставлением льготного инвестиционного, предэкспортного и торгового финансирования. Согласно презентации вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, представленной в феврале, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ сократился в 2023 году в денежном выражении на 23%, до 146,3 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240314/846313283.html

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андрей белоусов, россия