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В России создана база для реализации новых нацпроектов, заявил Путин

В России создана база для реализации новых нацпроектов, заявил Путин - 14.03.2024, ПРАЙМ

В России создана база для реализации новых нацпроектов, заявил Путин

Тенденции в экономике РФ дают основания считать, что обозначенные в послании Федеральному собранию цели развития страны реализуемы, заявил в ходе совещания с... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T17:08+0300

2024-03-14T17:08+0300

2024-03-14T17:08+0300

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 мар - ПРАЙМ. Тенденции в экономике РФ дают основания считать, что обозначенные в послании Федеральному собранию цели развития страны реализуемы, заявил в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин. "У нас база для этого создана, создана достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, они дают основание полагать, что все это действительно реализуемо, и что планы, о которых мы говорили, реализуемы", — сказал он. Глава государства отметил, что за февраль рост цен сократился до 0,7%, а "за первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла".По словам Путина, к работе над новыми нацпроектами нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого из них.Он отметил, что такое планирование должно объединять в одной логике действие всех уровней власти – от федерального до муниципального, а также всю работу — от принятия стратегических решений до их практического воплощения. Нужно выстраивать целостную систему управления национальными проектами, подчеркнул президент.Российский лидер попросил правительство до конца апреля определиться с основным подходами и принципами реализации новых нацпроектов и отметил, что в кабмине такую работу уже начали.Путин подчеркнул, что нацпроекты должны быть запущены в 2025 году.По его словам, ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы.Глава государства добавил, что все нацпроекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, при этом какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим. По словам Путина, "задача правительства — обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы".Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь".Национальные проекты — инструмент социально-экономического развития государства, призванный вывести приоритетные отрасли на новый уровень.

https://1prime.ru/20240314/846311353.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин