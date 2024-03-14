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Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента - 14.03.2024, ПРАЙМ
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента
Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:13+0300
2024-03-14T17:13+0300
2024-03-14T17:13+0300
владимир путин
экономика рф
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. Основная тема обсуждения на мероприятии — реализация послания главы государства "Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6% — в целом, весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года", — сказал он и добавил, что эти тенденции дают основания полагать, что планы, заложенные в послании, вполне реализуемы.
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владимир путин, экономика рф
Владимир Путин, экономика РФ
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента
Путин: рост российской экономики за январь составил 4,6 процента
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. Основная тема обсуждения на мероприятии — реализация послания главы государства
"Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6% — в целом, весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года", — сказал он и добавил, что эти тенденции дают основания полагать, что планы, заложенные в послании, вполне реализуемы.