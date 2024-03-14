Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240314/846315828.html
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента - 14.03.2024, ПРАЙМ
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента
Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:13+0300
2024-03-14T17:13+0300
владимир путин
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. Основная тема обсуждения на мероприятии — реализация послания главы государства "Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6% — в целом, весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года", — сказал он и добавил, что эти тенденции дают основания полагать, что планы, заложенные в послании, вполне реализуемы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, экономика рф
Владимир Путин, экономика РФ
17:13 14.03.2024
 
Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента

Путин: рост российской экономики за январь составил 4,6 процента

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. Основная тема обсуждения на мероприятии — реализация послания главы государства
"Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6% — в целом, весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года", — сказал он и добавил, что эти тенденции дают основания полагать, что планы, заложенные в послании, вполне реализуемы.
 
Владимир Путинэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала