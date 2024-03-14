https://1prime.ru/20240314/846315828.html

Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента

Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента - 14.03.2024, ПРАЙМ

Российская экономика за январь выросла на 4,6 процента

Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T17:13+0300

2024-03-14T17:13+0300

2024-03-14T17:13+0300

владимир путин

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Рост российской экономики за январь текущего года составил 4,6%, заявил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. Основная тема обсуждения на мероприятии — реализация послания главы государства "Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6% — в целом, весьма удовлетворительный, хороший показатель, за январь — 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года", — сказал он и добавил, что эти тенденции дают основания полагать, что планы, заложенные в послании, вполне реализуемы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, экономика рф