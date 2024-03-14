https://1prime.ru/20240314/846317200.html
Словакия не намерена делать из России врага, заявил Фицо
Словакия не намерена делать из России врага, заявил Фицо - 14.03.2024, ПРАЙМ
Словакия не намерена делать из России врага, заявил Фицо
Словакия не относится к тем странам, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага, заявил в четверг в своем видеообращении, опубликованном на... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:47+0300
2024-03-14T17:47+0300
2024-03-14T17:47+0300
политика
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bab75008b28391c85843e9a3c3b0ab01.jpg
БРАТИСЛАВА, 14 мар - ПРАЙМ. Словакия не относится к тем странам, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага, заявил в четверг в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*, словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Я не могу себе представить, чтобы Словакия относилась к стране, которая была бы заинтересована в том, чтобы делать из России врага", — сказал он. Фицо сообщил, что в четверг посетил памятник солдатам Красной армии, установленный в словацком городе Зволен. Он напомнил, что там похоронены более 17 тысяч военных Красной армии и более 11 тысяч солдат румынской армии."Для меня важно посещать такие места, потому что этим я показываю свое отношение к современности. Много политиков, к сожалению, и в Словакии, предпочли бы поставить новый "железный занавес" между Европой и Россией, я такую политику отвергаю и никогда не буду принимать в ней участие, потому что есть исторические события, которые связывают наши народы", — сказал премьер. Фицо выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится мирными переговорами и наступит стандартизация отношений между отдельными странами. "В следующем году мы будем отмечать 80-летие победы над фашизмом, было бы правильно, если бы в этих торжествах принял участие весь мир, каждая страна, которая каким-либо способом способствовала поражению фашизма", — добавил он. Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении. В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240308/846101034.html
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_0dcb72fdaa8452d41548ea73740a40ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, роберт фицо
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
Словакия не намерена делать из России врага, заявил Фицо
Фицо заявил, что Словакия не заинтересована в том, чтобы делать из России врага
БРАТИСЛАВА, 14 мар - ПРАЙМ. Словакия не относится к тем странам, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага, заявил в четверг в своем видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*, словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Я не могу себе представить, чтобы Словакия относилась к стране, которая была бы заинтересована в том, чтобы делать из России врага", — сказал он.
Фицо сообщил, что в четверг посетил памятник солдатам Красной армии, установленный в словацком городе Зволен. Он напомнил, что там похоронены более 17 тысяч военных Красной армии и более 11 тысяч солдат румынской армии.
"Для меня важно посещать такие места, потому что этим я показываю свое отношение к современности. Много политиков, к сожалению, и в Словакии, предпочли бы поставить новый "железный занавес" между Европой и Россией, я такую политику отвергаю и никогда не буду принимать в ней участие, потому что есть исторические события, которые связывают наши народы", — сказал премьер.
В Словакии заявили, что Россия не агрессор, она защищает свои интересы
Фицо выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится мирными переговорами и наступит стандартизация отношений между отдельными странами.
"В следующем году мы будем отмечать 80-летие победы над фашизмом, было бы правильно, если бы в этих торжествах принял участие весь мир, каждая страна, которая каким-либо способом способствовала поражению фашизма", — добавил он.
Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении.
В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская