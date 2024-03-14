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Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента - 14.03.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,7%, в том числе из-за роста налоговой нагрузки, сообщила... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T17:49+0300

2024-03-14T17:49+0300

2024-03-14T17:55+0300

энергетика

газпром нефть

чистая прибыль

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,7%, в том числе из-за роста налоговой нагрузки, сообщила компания."Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", по итогам 2023 года зафиксирована на уровне 641 млрд руб. Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки", - сообщила компания. В ее материалах указано, что по сравнению с 2022 годом показатель сократился на 14,7%

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газпром нефть, чистая прибыль