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Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента
Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента - 14.03.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,7%, в том числе из-за роста налоговой нагрузки, сообщила... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:49+0300
2024-03-14T17:55+0300
энергетика
газпром нефть
чистая прибыль
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,7%, в том числе из-за роста налоговой нагрузки, сообщила компания."Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", по итогам 2023 года зафиксирована на уровне 641 млрд руб. Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки", - сообщила компания. В ее материалах указано, что по сравнению с 2022 годом показатель сократился на 14,7%
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газпром нефть, чистая прибыль
Энергетика, Газпром нефть, чистая прибыль
17:49 14.03.2024 (обновлено: 17:55 14.03.2024)
 
Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7 процента

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2023 году снизилась на 14,7%, до 641 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром нефть
Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году составила 641,1 миллиарда рублей, снизившись на 14,7%, в том числе из-за роста налоговой нагрузки, сообщила компания.
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Вчера, 17:33
"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпром нефти", по итогам 2023 года зафиксирована на уровне 641 млрд руб. Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки", - сообщила компания. В ее материалах указано, что по сравнению с 2022 годом показатель сократился на 14,7%
 
ЭнергетикаГазпром нефтьчистая прибыль
 
 
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