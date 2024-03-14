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Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат

Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат - 14.03.2024, ПРАЙМ

Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат

Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T18:34+0300

2024-03-14T18:34+0300

2024-03-14T18:34+0300

экономика

дмитрий медведев

россия

заработная плата

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Нам нужно думать о будущем и применительно к оборонно-промышленному комплексу, и применительно к другим нашим предприятиям, чтобы не было диспропорции… У нас много примеров, когда два завода стоят рядом в наших крупнейших промышленных центрах, а зарплаты у людей одного уровня совершенно разные. И это вызывает диспропорции, недовольства. Этим надо заниматься, это сложная задача, займемся обязательно", — сказал Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". Кроме того, он добавил, что нужно провести дискуссию по вопросу повышения доли заработной платы в валовом продукте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, россия, заработная плата