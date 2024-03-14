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Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат - 14.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат
Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат - 14.03.2024, ПРАЙМ
Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат
Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T18:34+0300
2024-03-14T18:34+0300
экономика
дмитрий медведев
россия
заработная плата
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Нам нужно думать о будущем и применительно к оборонно-промышленному комплексу, и применительно к другим нашим предприятиям, чтобы не было диспропорции… У нас много примеров, когда два завода стоят рядом в наших крупнейших промышленных центрах, а зарплаты у людей одного уровня совершенно разные. И это вызывает диспропорции, недовольства. Этим надо заниматься, это сложная задача, займемся обязательно", — сказал Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". Кроме того, он добавил, что нужно провести дискуссию по вопросу повышения доли заработной платы в валовом продукте.
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дмитрий медведев, россия, заработная плата
Экономика, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, заработная плата
18:34 14.03.2024
 
Медведев обратил внимание на проблему диспропорции зарплат

Медведев: надо заниматься проблемой диспропорции заработных плат

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 мар ПРАЙМ. Существует много примеров, когда люди одной должности на разных предприятиях получают разные зарплаты, этой проблемой надо заниматься, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нам нужно думать о будущем и применительно к оборонно-промышленному комплексу, и применительно к другим нашим предприятиям, чтобы не было диспропорции… У нас много примеров, когда два завода стоят рядом в наших крупнейших промышленных центрах, а зарплаты у людей одного уровня совершенно разные. И это вызывает диспропорции, недовольства. Этим надо заниматься, это сложная задача, займемся обязательно", — сказал Медведев на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
Кроме того, он добавил, что нужно провести дискуссию по вопросу повышения доли заработной платы в валовом продукте.
 
ЭкономикаДмитрий МедведевРОССИЯзаработная плата
 
 
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