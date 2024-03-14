https://1prime.ru/20240314/846319927.html

В России продлят ограничения для неопытных инвесторов

В России продлят ограничения для неопытных инвесторов - 14.03.2024, ПРАЙМ

В России продлят ограничения для неопытных инвесторов

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал продление на год ограничений, установленных для неквалифицированных инвесторов в отношении облигаций со... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T19:34+0300

2024-03-14T19:34+0300

2024-03-14T19:34+0300

россия

ограничения

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал продление на год ограничений, установленных для неквалифицированных инвесторов в отношении облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Действующее законодательство запрещает кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами — неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, не на организованных торгах. А возможность заключения до этой даты с такими лицами сделок по приобретению облигаций со структурным доходом, когда размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты), возможен только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Комитет при подготовке ко второму чтению законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержал поправку к нему, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, не на организованных торгах при наличии положительного результата тестирования и соблюдении некоторых условий. А облигации со структурным доходом они смогут приобретать уже без необходимости соблюдения установленных сейчас законом условий. Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Это объяснялось тем, что заключение таких договоров и приобретение облигаций, доход по которым определяется сложными формулами или основан на индексах, рассчитываемых их эмитентом, могут содержать чрезмерные риски для неквалифицированного инвестора. Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и, тем самым, повысить степень защиты прав розничных инвесторов. Однако такая работа еще не завершена. Предполагается, что закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а нормы о продлении срока действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов – сразу после такой публикации.

https://1prime.ru/20240312/britain-846218676.html

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россия, ограничения