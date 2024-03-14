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Болгария отправила на Украину первую партию БТР - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Болгария отправила на Украину первую партию БТР
Болгария отправила на Украину первую партию БТР - 14.03.2024, ПРАЙМ
Болгария отправила на Украину первую партию БТР
Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину, передает в четверг агентство Novinite. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T20:25+0300
2024-03-14T20:25+0300
вооружения
болгария
украина
поставки
бтр
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину, передает в четверг агентство Novinite. "Операция по транспортировке бронированных машин началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился седьмого марта", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова министра. По словам Тагаева, в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих, отправка обошлась более чем в 170 тысяч левов (около 95 тысяч долларов). Шестого марта телеканал bTV сообщал о том, что болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину. На фотографиях было видно, что бронемашины выкрашены в ярко лазоревый цвет. Ранее портал Euractiv со ссылкой на болгарских депутатов сообщал о том, что власти Болгарии задерживают поставку 100 бронетранспортеров на Украину, так как министерство обороны страны попросило НАТО "покрыть транспортные расходы". Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, с 1980-х годов хранящихся на складах министерства внутренних дел республики, а также запчасти для их обслуживания.
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болгария, украина, поставки, бтр
Вооружения, БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, поставки, БТР
20:25 14.03.2024
 
Болгария отправила на Украину первую партию БТР

Болгария отправила на Украину первые 30 вагонов с БТР

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
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МОСКВА, 14 мар ПРАЙМ. Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину, передает в четверг агентство Novinite.
"Операция по транспортировке бронированных машин началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился седьмого марта", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова министра.
По словам Тагаева, в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих, отправка обошлась более чем в 170 тысяч левов (около 95 тысяч долларов).
Болгарский БТР-60ПБ-МД1. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Болгарские военные начали отгрузку подержанной бронетехники для Украины
6 марта, 17:06
Шестого марта телеканал bTV сообщал о том, что болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину. На фотографиях было видно, что бронемашины выкрашены в ярко лазоревый цвет.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на болгарских депутатов сообщал о том, что власти Болгарии задерживают поставку 100 бронетранспортеров на Украину, так как министерство обороны страны попросило НАТО "покрыть транспортные расходы".
Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, с 1980-х годов хранящихся на складах министерства внутренних дел республики, а также запчасти для их обслуживания.
 
ВооруженияБОЛГАРИЯУКРАИНАпоставкиБТР
 
 
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