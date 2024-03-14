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Биржевые цены на газ в Европе поднялись на шесть процентов

Биржевые цены на газ в Европе поднялись на шесть процентов - 14.03.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе поднялись на шесть процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга закрылись ростом на 6%, вблизи отметки в 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской | 14.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга закрылись ростом на 6%, вблизи отметки в 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 277,7 доллара (-0,9%). Ценовой минимум составил 277,2 доллара (-1%), ценовой максимум – 300 долларов (+7,1%). Последние фьючерсы торговались по 296,9 доллара (+6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 280,1 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 250 долларов за тысячу кубометров во второй половине февраля, а до этого – лишь в апреле-мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года могли кратковременно возвращаться к этому уровню. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.

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газ, биржа ice, европа