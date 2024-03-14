https://1prime.ru/20240314/846321500.html

В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны

В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны

Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T20:39+0300

2024-03-14T20:39+0300

2024-03-14T20:39+0300

вооружения

великобритания

россия

самолет

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда. "Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши", — говорится в сообщении издания. Издание утверждает, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения. Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает. Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент "безответственным со стороны России".

https://1prime.ru/20240311/846155522.html

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великобритания, россия, самолет