https://1prime.ru/20240314/846321500.html
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны
Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T20:39+0300
2024-03-14T20:39+0300
2024-03-14T20:39+0300
вооружения
великобритания
россия
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда. "Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши", — говорится в сообщении издания. Издание утверждает, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения. Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает. Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент "безответственным со стороны России".
https://1prime.ru/20240311/846155522.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, самолет
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, самолет
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.
"Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши", — говорится в сообщении издания.
Издание утверждает, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения. Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает.
Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент "безответственным со стороны России".
Путин денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве