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В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны
Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T20:39+0300
2024-03-14T20:39+0300
вооружения
великобритания
россия
самолет
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда. "Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши", — говорится в сообщении издания. Издание утверждает, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения. Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает. Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент "безответственным со стороны России".
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великобритания, россия, самолет
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, самолет
20:39 14.03.2024
 
В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны

В Британии обвинили Россию в глушении сигнала самолета с главой минобороны

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Газета Times утверждает, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.
"Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши", — говорится в сообщении издания.
Издание утверждает, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения. Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает.
Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент "безответственным со стороны России".
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ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯсамолет
 
 
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