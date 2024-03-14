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В России началось голосование на президентских выборах - 14.03.2024, ПРАЙМ
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В России началось голосование на президентских выборах
В России началось голосование на президентских выборах - 14.03.2024, ПРАЙМ
В России началось голосование на президентских выборах
В ЦИК по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ под гимн России, передает корреспондент РИА Новости. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T23:25+0300
2024-03-14T23:25+0300
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. В ЦИК по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ под гимн России, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ, президент России
23:25 14.03.2024
 
В России началось голосование на президентских выборах

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ 2024
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. В ЦИК по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ под гимн России, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
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