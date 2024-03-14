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В России началось голосование на президентских выборах

В России началось голосование на президентских выборах - 14.03.2024, ПРАЙМ

В России началось голосование на президентских выборах

В ЦИК по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ под гимн России, передает корреспондент РИА Новости. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T23:25+0300

2024-03-14T23:25+0300

2024-03-14T23:25+0300

выборы президента россии

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. В ЦИК по видеосвязи связались с Камчаткой и открыли избирательный участок на выборах президента РФ под гимн России, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента РФ в пятницу утром по местному времени открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое прошло по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России. Члены и гости ЦИК стоя исполняли гимн. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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