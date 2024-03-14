https://1prime.ru/20240314/846324446.html

Не серийный роман. Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным

Не серийный роман. Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным - 14.03.2024, ПРАЙМ

Не серийный роман. Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T23:50+0300

2024-03-14T23:50+0300

2024-03-14T23:50+0300

политика

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром Путиным. "Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман", — ответил он. Ранее Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. Российская сторона "никого не выдавливала", а африканские страны самостоятельно выбрали сотрудничество с Россией. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.

https://1prime.ru/20240314/makron-846323990.html

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франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин