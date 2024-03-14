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Не серийный роман. Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным
Не серийный роман. Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным - 14.03.2024, ПРАЙМ
Не серийный роман. Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T23:50+0300
2024-03-14T23:50+0300
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ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром Путиным. "Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман", — ответил он. Ранее Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. Российская сторона "никого не выдавливала", а африканские страны самостоятельно выбрали сотрудничество с Россией. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
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франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Не серийный роман. Макрон опроверг охлаждение отношений с Путиным
Макрон опроверг предположение об охлаждении отношений с Путиным
ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром Путиным.
"Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман", — ответил он.
Ранее Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. Российская сторона "никого не выдавливала", а африканские страны самостоятельно выбрали сотрудничество с Россией.
Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон
Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.