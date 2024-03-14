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Россиянам вернут часть замороженных Западом денег

Россиянам вернут часть замороженных Западом денег - 14.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам вернут часть замороженных Западом денег

В конце марта стартует выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен. Как он будет происходить и почему сумма ограничена 100 тысячами рублей,... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T04:04+0300

2024-03-14T04:04+0300

2024-03-14T04:04+0300

экономика

замороженные российские активы

заморозка средств

заморозка российских активов

заморозка активов

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В конце марта стартует выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен. Как он будет происходить и почему сумма ограничена 100 тысячами рублей, выгодно ли это частным российским инвесторам?На этой неделе правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила брокерскую компанию "Инвестиционная палата" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг (ИЦБ) у российских частных инвесторов с последующим предложением их к продаже зарубежным инвесторам."Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта", — сообщил брокер.В чем проблема?После начала СВО в отношении России был введен целый "букет" различных санкций, которые обернулись блокировкой иностранных активов, принадлежащих российским инвесторам.“Блокировка – штука довольно циничная. С одной стороны, это не конфискация - никто не забирал принадлежащие нам ценные бумаги. Но с другой - и сделать ничего с ними теперь нельзя: ни купить, ни продать, ни отдать в залог, ни перевести”, - объясняет доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай.Кузнецов.Особенно болезненно эта ситуация ударила по частным инвесторам. Ведь у многих российских граждан замороженными оказались их единственные накопления.В качестве ответной меры Россия заблокировала отечественные ценные бумаги, принадлежащие иностранным контрагентам. Доходы от этих ценных бумаг (купоны и погашения по облигациям, дивиденды по акциям) перечислялись на спецсчета и также блокировались.Сегодня, по словам Кузнецова, на них скопилось достаточно средств чтобы обеспечить возможность обмена одних замороженных активов на другие.В этой связи понятна озабоченность правительства возможностью возврата накоплений частных инвесторов. Именно им в первую очередь хотят бросить "спасательный круг".В начале ноября президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян и иностранцев. А в конце ноября Банк России вышел с планом схемы обмена активов. По плану организатор торгов должен собрать от частных инвесторов через брокерские и управляющие компании заявки на продажу портфеля ценных бумаг в рамках предельной суммы и предложить их иностранным инвесторам.Схема обменаТехнически это будет осуществляться через выкуп. “Нерезиденты смогут на заблокированные Россией деньги выкупить у россиян заблокированные иностранные бумаги. Цена выкупа будет определяться по котировкам западных бирж. Никакого дисконта для россиян или для иностранцев не будет. Это максимально честная и прозрачная процедура”, - уверяет Кузнецов.Как объясняет директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица, замороженные российские активы обменяют путем проведения торгов на деньги нерезидентов за рубли.По его мнению, дисконт будет зависеть от спроса на эти активы со стороны нерезидентов и составит порядка 10-15%.Как объясняет финансист Лазарь Бадалов, инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тысяч биржевых инструментов, а сам процесс пройдет в четыре этапа.Сначала состоится сбор заявок на выкуп ценных бумаг от физических лиц-резидентов. Он начнется 25 марта и завершится 8 мая, затем будут сформированы лоты для выкупа нерезидентами. После чего начнется сбор заявок от продавцов-нерезидентов. На последнем этапе будут проведены все расчеты, в том числе перечисление денег профучастникам и управляющим компаниям ПИФ, а они в свою очередь направят средства своим клиентам.Физические лица - резиденты могут предъявить к выкупу иностранные бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей. “Сумма, конечно, небольшая, но затронет значительное количество розничных инвесторов-физлиц”, - считает Бадалов.Это делается, чтобы все, в том числе и самые незащищенные, смогли получить компенсацию, отмечает также Кузнецов.Для определения начальной стоимости каждой ценной бумаги будет использоваться курс ЦБ на основании цены закрытия торгов 22 марта.Тонкий моментТаким образом, все что нужно сделать российскому инвестору, желающему продать свои замороженные активы – подать заявку через своего брокера."Вполне вероятно, что после первой волны обмена, если, конечно, она окажется удачной, последует вторая, третья и так далее”, - предполагает Кузнецов.Правда есть здесь один "тонкий момент". Все это пока еще только российское решение. Согласятся ли с ним на Западе?“с одной стороны, финансисты – люди прагматичные и разумные. однако с другой, важнейшие решения могут приниматься из каких угодно соображений, но только не из здравого смысла. так что, вероятности поступков типа "назло бабушке отморожу себе уши" тоже нельзя исключать”, - рассуждает кузнецов.Но предположим, что все состоится. Выгоден ли будет для нас такой обмен?По мнению Кузнецова, здесь следует руководствоваться правилом, сформулированным известным инвестором в медовые активы Винни-Пухом: "даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо".“Гораздо лучше вернуть свои деньги, пусть и с убытком, чем надеяться на дальнейший "авось". Тем более, российский финансовый рынок сегодня демонстрирует вполне приличную доходность, так, что при грамотном управлении позволит в разумные сроки вернуть все потери”, - уверен экономист.“И даже возврат 50% средств уже можно будет считать успехом”, - подытожил Перепелица.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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