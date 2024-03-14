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Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса

Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса - 14.03.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости оформить дополнительные гарантии неприкосновенности собственности и активов российского... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T18:12+0300

2024-03-14T18:12+0300

2024-03-14T18:13+0300

россия

дмитрий медведев

активы

неприкосновенность

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости оформить дополнительные гарантии неприкосновенности собственности и активов российского бизнеса, реализации налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. "Нуждаются в оформлении дополнительные гарантии неприкосновенности собственности, активов и вложений российского бизнеса, реализация налоговой амнистии для компаний в сфере малого и среднего предпринимательства", — сказал он на заседании программной комиссии ЕР. Медведев отметил, что внешнее давление на российские компании усилилось до максимальных пределов. "Наши противники в других странах не гнушаются не то чтобы беззаконием в смысле европейского и другого права, а по сути прямым грабежом. И эти угрозы стоят в повестке дня. В таких условиях особенно важен четкий правовой контур для противодействия недобросовестным конкурентам, враждебным акциям и попыткам расшатать нашу экономику", — сказал он. Медведев отметил, что речь идет о создании благоприятных условий для деятельности отечественного бизнеса в российской юрисдикции и предотвращении вывода средств за рубеж.

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россия, дмитрий медведев, активы, неприкосновенность