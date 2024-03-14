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Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса
Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса - 14.03.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости оформить дополнительные гарантии неприкосновенности собственности и активов российского... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T18:12+0300
2024-03-14T18:13+0300
россия
дмитрий медведев
активы
неприкосновенность
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости оформить дополнительные гарантии неприкосновенности собственности и активов российского бизнеса, реализации налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. "Нуждаются в оформлении дополнительные гарантии неприкосновенности собственности, активов и вложений российского бизнеса, реализация налоговой амнистии для компаний в сфере малого и среднего предпринимательства", — сказал он на заседании программной комиссии ЕР. Медведев отметил, что внешнее давление на российские компании усилилось до максимальных пределов. "Наши противники в других странах не гнушаются не то чтобы беззаконием в смысле европейского и другого права, а по сути прямым грабежом. И эти угрозы стоят в повестке дня. В таких условиях особенно важен четкий правовой контур для противодействия недобросовестным конкурентам, враждебным акциям и попыткам расшатать нашу экономику", — сказал он. Медведев отметил, что речь идет о создании благоприятных условий для деятельности отечественного бизнеса в российской юрисдикции и предотвращении вывода средств за рубеж.
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россия, дмитрий медведев, активы, неприкосновенность
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, активы, неприкосновенность
18:12 14.03.2024 (обновлено: 18:13 14.03.2024)
 
Медведев призвал оформить допгарантии для бизнеса

Медведев: надо оформить допгарантии неприкосновенности активов бизнеса

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил о необходимости оформить дополнительные гарантии неприкосновенности собственности и активов российского бизнеса, реализации налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса.
"Нуждаются в оформлении дополнительные гарантии неприкосновенности собственности, активов и вложений российского бизнеса, реализация налоговой амнистии для компаний в сфере малого и среднего предпринимательства", — сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
Медведев отметил, что внешнее давление на российские компании усилилось до максимальных пределов.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
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"Наши противники в других странах не гнушаются не то чтобы беззаконием в смысле европейского и другого права, а по сути прямым грабежом. И эти угрозы стоят в повестке дня. В таких условиях особенно важен четкий правовой контур для противодействия недобросовестным конкурентам, враждебным акциям и попыткам расшатать нашу экономику", — сказал он.
Медведев отметил, что речь идет о создании благоприятных условий для деятельности отечественного бизнеса в российской юрисдикции и предотвращении вывода средств за рубеж.
 
РОССИЯДмитрий Медведевактивынеприкосновенность
 
 
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