https://1prime.ru/20240314/arktika-846283026.html

СМИ узнало о военных амбициях США в важном регионе

СМИ узнало о военных амбициях США в важном регионе - 14.03.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о военных амбициях США в важном регионе

Соединенные Штаты пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и КНР в этом регионе, пишет Business Insider. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T07:44+0300

2024-03-14T07:44+0300

2024-03-14T07:44+0300

арктика

сша

россия

китай

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и КНР в этом регионе, пишет Business Insider. Издание отмечает, что после распада СССР и последовавшего расширения противоповстанческих операций на Ближнем Востоке армия оказалась занята, а ее арктические навыки ухудшились. "Теперь силы (США – ред.) надеются восстановить в Арктике мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад… Этот шаг отражает растущую обеспокоенность об активности России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике", - говорится в публиации. Как отмечается, Соединенные Штаты вновь начали вкладывать ресурсы в создание сил, которые способны вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. Издание напоминает, что недавно в штате Аляска состоялись учения продолжительностью две недели, в которых участвовали восемь тысяч солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров Соединенных Штатов. Телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал ранее, что Россия, вероятно, опережает Соединенные Штаты в освоении Арктики на десять лет и больше.

https://1prime.ru/20231228/842702443.html

арктика

сша

китай

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арктика, сша, россия, китай