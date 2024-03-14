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СМИ узнало о военных амбициях США в важном регионе
СМИ узнало о военных амбициях США в важном регионе - 14.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о военных амбициях США в важном регионе
Соединенные Штаты пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и КНР в этом регионе, пишет Business Insider. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T07:44+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и КНР в этом регионе, пишет Business Insider. Издание отмечает, что после распада СССР и последовавшего расширения противоповстанческих операций на Ближнем Востоке армия оказалась занята, а ее арктические навыки ухудшились. "Теперь силы (США – ред.) надеются восстановить в Арктике мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад… Этот шаг отражает растущую обеспокоенность об активности России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике", - говорится в публиации. Как отмечается, Соединенные Штаты вновь начали вкладывать ресурсы в создание сил, которые способны вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. Издание напоминает, что недавно в штате Аляска состоялись учения продолжительностью две недели, в которых участвовали восемь тысяч солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров Соединенных Штатов. Телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал ранее, что Россия, вероятно, опережает Соединенные Штаты в освоении Арктики на десять лет и больше.
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АРКТИКА, США, РОССИЯ, КИТАЙ
СМИ узнало о военных амбициях США в важном регионе
BI: США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и КНР в этом регионе, пишет Business Insider.
Издание отмечает, что после распада СССР и последовавшего расширения противоповстанческих операций на Ближнем Востоке армия оказалась занята, а ее арктические навыки ухудшились. "Теперь силы (США – ред.) надеются восстановить в Арктике мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад… Этот шаг отражает растущую обеспокоенность об активности России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике", - говорится в публиации.
Как отмечается, Соединенные Штаты вновь начали вкладывать ресурсы в создание сил, которые способны вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.
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Издание напоминает, что недавно в штате Аляска состоялись учения продолжительностью две недели, в которых участвовали восемь тысяч солдат из 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров Соединенных Штатов.
Телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал ранее, что Россия, вероятно, опережает Соединенные Штаты в освоении Арктики на десять лет и больше.