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ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного портфеля по итогам 2024 года

ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного портфеля по итогам 2024 года - 14.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз роста ипотечного портфеля по итогам 2024 года

Банк России по итогам текущего года сохраняет прогноз по замедлению роста ипотечного портфеля до 7-12%, сообщил журналистам в Новосибирске первый замдиректора... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T09:22+0300

2024-03-14T09:22+0300

2024-03-14T09:22+0300

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НОВОСИБИРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России по итогам текущего года сохраняет прогноз по замедлению роста ипотечного портфеля до 7-12%, сообщил журналистам в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект". "Если мы говорим про рынок ипотеки, как один из важных источников роста строительной отрасли и спроса на продукцию отрасли, то на этот год наш прогноз 7-12%", - сказал он. По словам Гангана, уже сейчас видно, что, несмотря на существующие денежно-кредитные условия, кредитный ипотечный портфель не снизился. "Он продолжает расти даже в рыночном сегменте... А льготные (выдача ипотечных кредитов в рамках льготной ипотеки - ред.) продолжают расти темпами даже выше, чем в прошлом году. Поэтому в целом по итогам года, да, мы ожидаем замедление (роста - ред.) ипотечного портфеля, но не его падение. Это вполне такие здоровые темпы роста 7-12%", - сказал представитель ЦБ. Банк России ранее сообщал, что ждет существенного снижения темпов роста ипотеки в текущем году - до показателя в интервале от 7 до 12%. При этом в прошлом году ипотечный портфель российских банков вырос на рекордные 34,5% - до 18,2 триллиона рублей и в основном это произошло благодаря льготным программам, сообщал зимой ЦБ.

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