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ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения - 14.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения
ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения - 14.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения
Банк России на фоне высокой ключевой ставки констатирует разворот россиян к сберегательной модели поведения, сообщил в четверг журналистам в Новосибирске первый | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:44+0300
2024-03-14T09:44+0300
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НОВОСИБИРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России на фоне высокой ключевой ставки констатирует разворот россиян к сберегательной модели поведения, сообщил в четверг журналистам в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Банк России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но до этого непрерывно ее повышал начиная с июля 2023 года - в начале того месяца она составляла 7,5%. "Сейчас нам удается часть спроса замкнуть на депозиты в том смысле, что создаем условия, где людям привлекательно временно сберечь средства, чем направить их на потребление. Мы действительно наблюдаем что у нас сейчас сберегательная модель поведения все больше разворачивается", - сказал Ганган. Он отметил, что при этом крайне важно, когда ЦБ начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, делать это плавно, чтобы не упустить момент, когда сберегательная модель резко переключится на потребительскую. "Отсюда движение в сторону смягчения денежно-кредитной политики требует дополнительной плавности и осторожности с точки зрения того, чтобы посмотреть как население реагирует на то, что ставки начинают постепенно снижаться. Потому что крайне опасно быстро снизить ключевую ставку, а потом обратно её вернуть. Это подрывает доверие и создает определенные сложности и неопределённость для бизнеса", - сказал Ганган.
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россия, новости
Банк России, РОССИЯ, Новости
09:44 14.03.2024
 
ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения

ЦБ констатирует разворот россиян к сберегательной модели поведения

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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НОВОСИБИРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России на фоне высокой ключевой ставки констатирует разворот россиян к сберегательной модели поведения, сообщил в четверг журналистам в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.
Банк России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но до этого непрерывно ее повышал начиная с июля 2023 года - в начале того месяца она составляла 7,5%.
"Сейчас нам удается часть спроса замкнуть на депозиты в том смысле, что создаем условия, где людям привлекательно временно сберечь средства, чем направить их на потребление. Мы действительно наблюдаем что у нас сейчас сберегательная модель поведения все больше разворачивается", - сказал Ганган.
Он отметил, что при этом крайне важно, когда ЦБ начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, делать это плавно, чтобы не упустить момент, когда сберегательная модель резко переключится на потребительскую.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования
Вчера, 21:19
"Отсюда движение в сторону смягчения денежно-кредитной политики требует дополнительной плавности и осторожности с точки зрения того, чтобы посмотреть как население реагирует на то, что ставки начинают постепенно снижаться. Потому что крайне опасно быстро снизить ключевую ставку, а потом обратно её вернуть. Это подрывает доверие и создает определенные сложности и неопределённость для бизнеса", - сказал Ганган.
 
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