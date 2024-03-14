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ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения

ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения - 14.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил о переходе россиян к сберегательной модели поведения

Банк России на фоне высокой ключевой ставки констатирует разворот россиян к сберегательной модели поведения, сообщил в четверг журналистам в Новосибирске первый | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T09:44+0300

2024-03-14T09:44+0300

2024-03-14T09:44+0300

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НОВОСИБИРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России на фоне высокой ключевой ставки констатирует разворот россиян к сберегательной модели поведения, сообщил в четверг журналистам в Новосибирске первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Банк России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но до этого непрерывно ее повышал начиная с июля 2023 года - в начале того месяца она составляла 7,5%. "Сейчас нам удается часть спроса замкнуть на депозиты в том смысле, что создаем условия, где людям привлекательно временно сберечь средства, чем направить их на потребление. Мы действительно наблюдаем что у нас сейчас сберегательная модель поведения все больше разворачивается", - сказал Ганган. Он отметил, что при этом крайне важно, когда ЦБ начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, делать это плавно, чтобы не упустить момент, когда сберегательная модель резко переключится на потребительскую. "Отсюда движение в сторону смягчения денежно-кредитной политики требует дополнительной плавности и осторожности с точки зрения того, чтобы посмотреть как население реагирует на то, что ставки начинают постепенно снижаться. Потому что крайне опасно быстро снизить ключевую ставку, а потом обратно её вернуть. Это подрывает доверие и создает определенные сложности и неопределённость для бизнеса", - сказал Ганган.

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