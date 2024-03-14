https://1prime.ru/20240314/bank-846310177.html
"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций
"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций - 14.03.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций
Совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:28+0300
2024-03-14T15:28+0300
2024-03-14T15:28+0300
россия
банки
тинькофф
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83300/99/833009958_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8112907e601cca4d6c472ca84c105c4.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала, следует из материалов группы. "Группа "ТКС Холдинг" сообщает о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала. Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше", - сообщила группа. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке. "Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности", - говорится в сообщении. Приобретение акций будет осуществляться дочерними компаниями группы и иными компаниями в интересах группы, приобретенные акции в дальнейшем "будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях", уточнили в "ТКС Холдинге". Головная компания группы "Тинькофф" в конце февраля 2024 года зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции. Название группа сменила на МКПАО "ТКС Холдинг. Решение о редомициляции в Россию было принято акционерами кипрской TCS Group Holding Plc 15 января. ЦБ РФ 8 февраля зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКПАО "ТКС Холдинг", листинг которых осуществлен на Московской бирже.
https://1prime.ru/20240228/tinkoff-844939950.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83300/99/833009958_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df56a8597747c8222e3ff33df3d83f9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, тинькофф, новости
РОССИЯ, Банки, Тинькофф, Новости
"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций
"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций до 19 миллионов акций
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала, следует из материалов группы.
"Группа "ТКС Холдинг" сообщает о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала. Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше", - сообщила группа.
Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.
"Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности", - говорится в сообщении.
"Тинькофф банк" предупредил клиентов поддельных мобильных приложениях
Приобретение акций будет осуществляться дочерними компаниями группы и иными компаниями в интересах группы, приобретенные акции в дальнейшем "будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях", уточнили в "ТКС Холдинге".
Головная компания группы "Тинькофф" в конце февраля 2024 года зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции. Название группа сменила на МКПАО "ТКС Холдинг. Решение о редомициляции в Россию было принято акционерами кипрской TCS Group Holding Plc 15 января. ЦБ РФ 8 февраля зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКПАО "ТКС Холдинг", листинг которых осуществлен на Московской бирже.