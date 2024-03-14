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"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций

"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций - 14.03.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" инициирует выкуп собственных акций

Совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T15:28+0300

2024-03-14T15:28+0300

2024-03-14T15:28+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "ТКС Холдинга" (группа "Тинькофф") решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что не превысит 10% уставного капитала, следует из материалов группы. "Группа "ТКС Холдинг" сообщает о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 миллионов акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала. Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше", - сообщила группа. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке. "Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности", - говорится в сообщении. Приобретение акций будет осуществляться дочерними компаниями группы и иными компаниями в интересах группы, приобретенные акции в дальнейшем "будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях", уточнили в "ТКС Холдинге". Головная компания группы "Тинькофф" в конце февраля 2024 года зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции. Название группа сменила на МКПАО "ТКС Холдинг. Решение о редомициляции в Россию было принято акционерами кипрской TCS Group Holding Plc 15 января. ЦБ РФ 8 февраля зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКПАО "ТКС Холдинг", листинг которых осуществлен на Московской бирже.

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