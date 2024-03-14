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Источник раскрыл подробности сделки по покупке Росбанка группой "Тинькофф"

Источник раскрыл подробности сделки по покупке Росбанка группой "Тинькофф" - 14.03.2024, ПРАЙМ

Источник раскрыл подробности сделки по покупке Росбанка группой "Тинькофф"

Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T15:45+0300

2024-03-14T15:45+0300

2024-03-14T16:03+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки."Тинькофф" ранее в четверг сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого группа проведет допэмиссию акций, при этом потенциальная стоимость покупки не приводится."Речь в данном случае идет именно о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят свою лицензию и название", - сообщил собеседник агентства.Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тинькофф, росбанк, новости