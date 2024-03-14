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Источник раскрыл подробности сделки по покупке Росбанка группой "Тинькофф"
Источник раскрыл подробности сделки по покупке Росбанка группой "Тинькофф" - 14.03.2024, ПРАЙМ
Источник раскрыл подробности сделки по покупке Росбанка группой "Тинькофф"
Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T15:45+0300
2024-03-14T15:45+0300
2024-03-14T16:03+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки."Тинькофф" ранее в четверг сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого группа проведет допэмиссию акций, при этом потенциальная стоимость покупки не приводится."Речь в данном случае идет именно о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят свою лицензию и название", - сообщил собеседник агентства.Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.
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россия, тинькофф, росбанк, новости
РОССИЯ, Тинькофф, Росбанк, Новости
Источник раскрыл подробности сделки по покупке Росбанка группой "Тинькофф"
"Тинькофф" и Росбанк будут объединены в группу с сохранением лицензий и названий
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки.
"Тинькофф" ранее в четверг сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого группа проведет допэмиссию акций, при этом потенциальная стоимость покупки не приводится.
"Речь в данном случае идет именно о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят свою лицензию и название", - сообщил собеседник агентства.
Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.