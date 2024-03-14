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ФНС попросила признать банкротом польскую PGNIG
ФНС попросила признать банкротом польскую PGNIG - 14.03.2024, ПРАЙМ
ФНС попросила признать банкротом польскую PGNIG
Инспекция № 36 Федеральной налоговой службы по Москве подала в арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом польской PGNiG, говорится в материалах... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:33+0300
2024-03-14T16:33+0300
2024-03-14T16:39+0300
суд
фнс россии
pgnig
банкротство
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инспекция № 36 Федеральной налоговой службы по Москве подала в арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом польской PGNiG, говорится в материалах суда."Заявление №25-16/006010 от 12.03.2024. Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г. Москве. Заявление о признании должника банкротом", - говорится в материалах. Должником указано АО "Польская нефтяная и газовая промышленность".
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суд, фнс россии, pgnig, банкротство
суд, ФНС России, PGNiG, банкротство
ФНС попросила признать банкротом польскую PGNIG
Инспекция ФНС подала в суд Москвы заявление о признании банкротом польской PGNiG
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инспекция № 36 Федеральной налоговой службы по Москве подала в арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом польской PGNiG, говорится в материалах суда.
"Заявление №25-16/006010 от 12.03.2024. Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г. Москве. Заявление о признании должника банкротом", - говорится в материалах. Должником указано АО "Польская нефтяная и газовая промышленность".