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ФНС попросила признать банкротом польскую PGNIG

ФНС попросила признать банкротом польскую PGNIG - 14.03.2024, ПРАЙМ

ФНС попросила признать банкротом польскую PGNIG

Инспекция № 36 Федеральной налоговой службы по Москве подала в арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом польской PGNiG, говорится в материалах... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:33+0300

2024-03-14T16:33+0300

2024-03-14T16:39+0300

суд

фнс россии

pgnig

банкротство

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Инспекция № 36 Федеральной налоговой службы по Москве подала в арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом польской PGNiG, говорится в материалах суда."Заявление №25-16/006010 от 12.03.2024. Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г. Москве. Заявление о признании должника банкротом", - говорится в материалах. Должником указано АО "Польская нефтяная и газовая промышленность".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, фнс россии, pgnig, банкротство