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Минск запретил ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Минск запретил ввоз ряда товаров через границу с Литвой - 14.03.2024, ПРАЙМ
Минск запретил ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о запрете на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, сообщила... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T21:24+0300
2024-03-14T21:24+0300
2024-03-14T21:24+0300
белоруссия
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МИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о запрете на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Правительство вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Соответствующее постановление подписал премьер", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале. Поясняется, что запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории Белоруссии воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств. Кроме того, правительство республики дополнило ранее утвержденный перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии, внеся соответствующие изменения в постановление совета министров от 6 декабря 2021 года. "В частности, в указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Литовской Республики: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники", — говорится в сообщении. Поясняется, что введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска на белорусско-литовской границе.
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белоруссия, литва, запрет на ввоз
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, запрет на ввоз
Минск запретил ввоз ряда товаров через границу с Литвой
Минск запретил ввоз ряда товаров через границу с Литвой
МИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о запрете на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Правительство вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Соответствующее постановление подписал премьер", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.
Поясняется, что запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории Белоруссии воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.
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Кроме того, правительство республики дополнило ранее утвержденный перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии, внеся соответствующие изменения в постановление совета министров от 6 декабря 2021 года.
"В частности, в указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Литовской Республики: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники", — говорится в сообщении.
Поясняется, что введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска на белорусско-литовской границе.