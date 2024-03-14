https://1prime.ru/20240314/besposhlinnyy-vvoz-846306456.html

Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров

Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров - 14.03.2024, ПРАЙМ

Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров

Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T14:19+0300

2024-03-14T14:19+0300

2024-03-14T14:19+0300

кабмин

михаил мишустин

александр хинштейн

беспошлинный ввоз

https://cdnn.1prime.ru/img/84296/53/842965322_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_2726d23b06b5ccf56ade09e937398dc5.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля. "Беспошлинный порог ввоза импортных товаров в 1000 евро было бы правильно сохранить. Снижение этой нормы до 200 евро ударит в первую очередь по гражданам. Обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн также рассказал о последствиях сокращения верхней границы пошлины. По его мнению, треть товаров, которые россияне заказывают из-за рубежа, подорожают на 10-15%, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки. Также объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%, а "Почта России" потеряет товаропоток на сумму 50 миллиардов рублей в год, при том, что ее экономическая ситуация и без того непростая. Ранее депутат также отметил, что в ближайшее время будет проведена стратсессия в правительстве именно по развитию "Почты России". Он напомнил, что уже в апреле пройдет правительственный час с участием директора "Почты России" и министра цифрового развития, комитетом ГД по информполитике уже сейчас формируется целый ряд конкретных предложений, мер поддержки почты.

https://1prime.ru/20240314/846297539.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, александр хинштейн, беспошлинный ввоз