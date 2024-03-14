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Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров
Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров - 14.03.2024, ПРАЙМ
Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров
Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:19+0300
2024-03-14T14:19+0300
кабмин
михаил мишустин
александр хинштейн
беспошлинный ввоз
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля. "Беспошлинный порог ввоза импортных товаров в 1000 евро было бы правильно сохранить. Снижение этой нормы до 200 евро ударит в первую очередь по гражданам. Обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн также рассказал о последствиях сокращения верхней границы пошлины. По его мнению, треть товаров, которые россияне заказывают из-за рубежа, подорожают на 10-15%, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки. Также объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%, а "Почта России" потеряет товаропоток на сумму 50 миллиардов рублей в год, при том, что ее экономическая ситуация и без того непростая. Ранее депутат также отметил, что в ближайшее время будет проведена стратсессия в правительстве именно по развитию "Почты России". Он напомнил, что уже в апреле пройдет правительственный час с участием директора "Почты России" и министра цифрового развития, комитетом ГД по информполитике уже сейчас формируется целый ряд конкретных предложений, мер поддержки почты.
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михаил мишустин, александр хинштейн, беспошлинный ввоз
Кабмин, Михаил Мишустин, Александр Хинштейн, беспошлинный ввоз
14:19 14.03.2024
 
Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров

Хинштейн попросил Мишустина сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля.
"Беспошлинный порог ввоза импортных товаров в 1000 евро было бы правильно сохранить. Снижение этой нормы до 200 евро ударит в первую очередь по гражданам. Обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн также рассказал о последствиях сокращения верхней границы пошлины.
По его мнению, треть товаров, которые россияне заказывают из-за рубежа, подорожают на 10-15%, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Мишустин дал поручения по цифровому развитию и строительству
11:48
Также объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%, а "Почта России" потеряет товаропоток на сумму 50 миллиардов рублей в год, при том, что ее экономическая ситуация и без того непростая.
Ранее депутат также отметил, что в ближайшее время будет проведена стратсессия в правительстве именно по развитию "Почты России".
Он напомнил, что уже в апреле пройдет правительственный час с участием директора "Почты России" и министра цифрового развития, комитетом ГД по информполитике уже сейчас формируется целый ряд конкретных предложений, мер поддержки почты.
 
КабминМихаил МишустинАлександр Хинштейнбеспошлинный ввоз
 
 
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