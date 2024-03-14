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Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров
Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров - 14.03.2024, ПРАЙМ
Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров
Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:19+0300
2024-03-14T14:19+0300
2024-03-14T14:19+0300
кабмин
михаил мишустин
александр хинштейн
беспошлинный ввоз
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля. "Беспошлинный порог ввоза импортных товаров в 1000 евро было бы правильно сохранить. Снижение этой нормы до 200 евро ударит в первую очередь по гражданам. Обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн также рассказал о последствиях сокращения верхней границы пошлины. По его мнению, треть товаров, которые россияне заказывают из-за рубежа, подорожают на 10-15%, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки. Также объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%, а "Почта России" потеряет товаропоток на сумму 50 миллиардов рублей в год, при том, что ее экономическая ситуация и без того непростая. Ранее депутат также отметил, что в ближайшее время будет проведена стратсессия в правительстве именно по развитию "Почты России". Он напомнил, что уже в апреле пройдет правительственный час с участием директора "Почты России" и министра цифрового развития, комитетом ГД по информполитике уже сейчас формируется целый ряд конкретных предложений, мер поддержки почты.
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михаил мишустин, александр хинштейн, беспошлинный ввоз
Кабмин, Михаил Мишустин, Александр Хинштейн, беспошлинный ввоз
Мишустина попросили сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров
Хинштейн попросил Мишустина сохранить уровень беспошлинного ввоза некоторых товаров
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Александр Хинштейн обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля.
"Беспошлинный порог ввоза импортных товаров в 1000 евро было бы правильно сохранить. Снижение этой нормы до 200 евро ударит в первую очередь по гражданам. Обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой сохранить текущий уровень беспошлинного ввоза товаров для личного пользования после 1 апреля", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн также рассказал о последствиях сокращения верхней границы пошлины.
По его мнению, треть товаров, которые россияне заказывают из-за рубежа, подорожают на 10-15%, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки.
Мишустин дал поручения по цифровому развитию и строительству
Также объемы трансграничной торговли снизятся на 18-20%, а "Почта России" потеряет товаропоток на сумму 50 миллиардов рублей в год, при том, что ее экономическая ситуация и без того непростая.
Ранее депутат также отметил, что в ближайшее время будет проведена стратсессия в правительстве именно по развитию "Почты России".
Он напомнил, что уже в апреле пройдет правительственный час с участием директора "Почты России" и министра цифрового развития, комитетом ГД по информполитике уже сейчас формируется целый ряд конкретных предложений, мер поддержки почты.